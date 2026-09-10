대구도시개발공사, 시 산하 기관과 군위군서 주거환경 개선 완료

대구도시개발공사는 대구공공시설관리공단, 대구교통공사와 힘을 모아 군위군 산성면에서 주거환경 개선 사업인 ‘주거 돌봄 효과(홈케어 임팩트)’를 추진하고, 지난 7일 공사를 마쳤다고 10일 밝혔다.

대구시 산하 공사∙공단 임직원들이 군위군 산성면 한 가정에서 주건 개선 공사를 마치고 기념 촬영을 하고 있다. 대구도시개발공사 제공

대구시 산하의 이들 기관은 총 1300만원의 사업비를 함께 후원했다. 군위군청은 도움을 받을 대상자 추천과 행정 지원을 맡았다. 밀알복지재단과 군위군노인복지관은 공사를 진행할 업체 선정과 현장 진행을 담당하는 등 민간, 정부, 공공기관이 함께 힘을 모아 사업을 추진했다.

지원 대상은 군위군에 살고 있는 고령의 홀몸어르신 가구다. 이들은 낡고 오래된 주택시설과 부족한 난방시설 등으로 일상생활에서 큰 불편을 겪어왔다. 공사를 비롯한 참여기관들은 이러한 생활 불편을 덜어주고자 화장실과 세면·목욕 공간을 깨끗하게 정비하고, 난방 및 안전시설을 한층 보강했다.

앞서 지난 6월에는 참여기관 임직원들이 직접 현장을 찾아 주택 안팎의 환경 정비, 가구 재배치, 쓰레기 정리, 낡은 전등 교체 및 전기 안전점검 등을 펼치며 쾌적하고 안전한 주거환경을 만드는 데 힘을 보탰다.

현재 공사는 군위지역에 청년인구가 들어와 안정적으로 정착할 수 있도록 돕고, 지역의 살기 좋은 주거환경을 만들기 위해 힘쓰고 있다. 이를 위해 군위형 희망주택 조성사업과 어린이 복합문화시설인 ‘아이사랑키움터’ 건립 등 지역 특성에 맞춘 다채로운 상생 사업을 활발히 추진 중이다.

정명섭 공사 사장은 “앞으로도 유관기관과의 협력을 강화해 지역사회가 실질적으로 피부로 느낄 수 있는 사회공헌활동을 꾸준히 이어가겠다”고 말했다.

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