고대 로마 목욕탕 문화가 성수에?… 딥티크, 웰빙 팝업 연다

신세계인터내셔날이 수입·판매하는 프랑스 럭셔리 브랜드 딥티크가 고대 로마와 그리스의 목욕 문화를 현대적으로 재해석한 바디 컬렉션을 선보인다.

신세계인터내셔날은 딥티크가 웰빙 바디 컬렉션 ‘레 리추엘 드 수앙(Les Rituels de Soin)’을 출시한다고 10일 밝혔다. 신제품 출시를 기념해 오는 12일부터 16일까지 서울 성수동에서 팝업스토어도 운영한다.

이번 컬렉션은 고대 목욕탕에서 이어져 온 신체 관리법과 향, 원료 등을 현대적으로 재해석한 것이 특징이다. 하루의 리듬에 맞춰 아침에는 감각을 깨우고 저녁에는 휴식을 돕는 ‘모닝 리추얼’과 ‘이브닝 리추얼’로 제품을 구성했다.

헤어·바디케어와 캔들, 립 왁스, 바디 괄사, 브러시, 스펀지 등 웰빙 바디케어 제품 17종과 욕실·생활공간용 장식 오브제 6종 등 총 23종을 선보인다. 바디케어 제품에는 95% 천연유래 성분 포뮬러와 100% 천연유래 성분으로 제조한 향기를 적용했다.

모닝 리추얼 제품으로는 민트 잎 부케향을 담은 ‘르 마땅 클래식 캔들’, 피부결을 관리하는 ‘인비고레이팅 바디 스크럽’, 네롤리와 아마씨 오일 향의 ‘컴포팅 모이스처라이징 바디 로션’ 등이 있다. 이브닝 리추얼은 카모마일 노트의 ‘르 수와 클래식 캔들’, ‘리치 수딩 바디 밤’, ‘세라믹 바디 괄사’ 등으로 구성했다.

거울과 보관함, 트레이, 티슈박스, 아포테커리 자, 트래블백 등 수공예 오브제도 함께 출시한다. 바디케어를 넘어 욕실과 생활공간까지 딥티크가 추구하는 ‘생활예술(Art de vivre)’을 확장한다는 취지다.

성수 팝업스토어에서는 모닝·이브닝 리추얼 공간과 함께 자연과 물, 예술, 향기 등을 주제로 한 세 가지 ‘사운드 샤워’를 운영한다. 공(Gong) 사운드 테라피 공연과 포토존 등도 마련한다.

신세계인터내셔날 딥티크 관계자는 “이번 컬렉션은 하루의 시작과 마무리를 나만을 위한 리추얼로 만들어주는 새로운 웰빙 경험”이라고 말했다.

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