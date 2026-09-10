CJ온스타일, 콘텐츠 커머스 K팝으로 확장…이즈나와 라이브

CJ온스타일이 예능에 이어 K팝으로 콘텐츠 커머스 영역을 확대한다. 아티스트와 팬덤을 중심으로 콘텐츠와 상품, 실시간 소통을 결합해 팬 경험을 커머스로 연결한다는 전략이다.

CJ온스타일 이즈나 스페셜 라이브 예고편 갈무리

CJ ENM 커머스 부문이 운영하는 CJ온스타일은 오는 11일 오후 9시45분 걸그룹 이즈나(izna)와 스페셜 라이브를 진행한다고 10일 밝혔다.

이번 방송은 오는 19~20일 서울 올림픽공원 올림픽홀에서 열리는 이즈나의 첫 글로벌 콘서트 투어 ‘2026-2027 izna Concert Tour: WHO DAT GIRL?’ 서울 공연을 앞두고 마련됐다.

CJ온스타일은 단순히 아티스트 관련 상품을 판매하는 것을 넘어 팬들이 공연을 기다리고 즐기는 과정까지 콘텐츠와 커머스로 연결한다는 계획이다.

라이브에는 이즈나 멤버 전원이 출연한다. ‘이즈나와 우리만의 비밀공간’을 콘셉트로 멤버들의 1인칭 속마음 토크 등을 선보이며 팬들과 실시간으로 소통한다.

공연과 연계한 상품도 판매한다. 콘서트 사전 입장과 사운드 체크 관람이 가능한 티켓 및 응원봉으로 구성된 VIP 패키지를 선보이고, 구매 고객에게 이즈나 친필 사인 포스터를 증정한다. 방송은 CJ온스타일 모바일과 TV 라이브에서 동시에 진행된다.

이즈나 첫 글로벌 콘서트 투어 ‘2026-2027 izna Concert Tour: WHO DAT GIRL?’ 서울 공연 공식 포스터

CJ온스타일은 최근 콘텐츠와 상품을 결합하는 콘텐츠 커머스 사업을 확대하고 있다. 앞서 유튜브 예능 ‘파김치갱’의 콘텐츠 아이디어를 실제 상품으로 개발한 데 이어 이번에는 K팝 아티스트와 팬덤으로 영역을 넓혔다.

CJ온스타일 관계자는 “콘텐츠 커머스는 유명 IP에 상품을 결합하는 데 그치지 않고 각 IP의 세계관과 팬들의 관심사를 새로운 경험으로 확장하는 것”이라며 “고객이 좋아하는 콘텐츠를 새로운 방식으로 발견하고 즐기는 기회를 지속해서 만들어 나갈 것”이라고 말했다.

이즈나는 서울 공연을 시작으로 타이베이·마닐라·홍콩·싱가포르·쿠알라룸푸르와 일본 후쿠오카·도쿄·나고야·오사카 등 국내외 10개 지역에서 첫 콘서트 투어를 진행할 예정이다.

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