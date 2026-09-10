AI 진심인 최태원… SK의 AI 역량 결집된 울산 전격 점검 [리더의 나침반]

최태원 SK그룹 회장이 10일 국내 제조 현장을 찾아 인공지능 전환(AX)의 실행 현황을 점검한다. AI 인프라 구축부터 제조 현장의 AX까지 이어지는 ‘AI 풀스택 프로바이더’ 전략 추진 현황을 직접 확인하는 자리다.

SK그룹은 최 회장이 이날 SK AI 데이터센터 울산과 SK이노베이션 울산CLX(Complex)를 잇달아 방문해 현장경영에 나선다고 밝혔다. 현장에는 장용호 SK이노베이션 총괄사장과 정재헌 SK텔레콤 사장, 윤병석 SK가스 사장, 김원기 SK엔무브 사장, 김종화 SK에너지 겸 SK지오센트릭 사장, 김성수 SK브로드밴드 사장, 김영식 SK에코플랜트 사장 등 주요 멤버사 최고경영자(CEO)들이 함께한다.

최태원 대한상의 회장이 지난달 31일 일본 센다이 웨스틴호텔에서 일본상공회의소와 함께 ‘지역에서 열어가는 한일의 미래'를 주제로 개최한 ‘제15회 한일상공회의소 회장단 회의’에서 개회사를 하고 있다. 대한상의 제공

최 회장이 국내 AX 현장경영에 나선 것은 지난 6월 ‘뉴 이천포럼’에서 ‘AX 중심 경영 대전환’을 선언한 지 3개월 만이다. 재계 관계자는 “바쁜 시간속에서도 바로 시간을 내 현장을 찾을 정도로 최 회장이 AI에 진심인 것으로 보인다”고 설명했다.

최 회장은 이날 국내 비수도권 최대 규모의 AI 전용 데이터센터인 ‘SK AI 데이터센터 울산’ 현장을 찾아 구축 현황을 점검한다. SK텔레콤을 비롯해 SK브로드밴드, SK케미칼, SK하이닉스, SK AX 등 SK그룹 주요 멤버사가 대거 참여해 그룹 역량을 총결집한 현장이다.

SK AI 데이터센터 울산은 SK그룹이 전국에 15GW(기가와트) 규모로 추진 중인 AI 인프라의 첫 사업지로, 2027년 말 가동을 목표로 AWS(아마존웹서비스)와 함께 구축 중이다. SK그룹은 SK AI 데이터센터 울산을 GW급 규모로 확장해 영남권 전체에 총 2GW 이상 규모의 AI 데이터센터 클러스터를 구축한다는 계획이다.

이어 최 회장은 SK이노베이션 울산CLX를 방문해 AX 현황을 점검하고 구성원들을 격려한다. 울산CLX는 정유·화학 공정에 AI를 접목해 공정 최적화, 안전관리, 에너지 효율화를 동시에 추진하는 SK이노베이션의 제조 AX 핵심 현장이다.

울산CLX의 지향점인 듀얼 브레인은 데이터를 기반으로 판단하는 ‘AI’와 수십 년간 현장에서 축적된 엔지니어의 ‘경험’을 결합한 통합 운영체계다. AI가 250만평에 달하는 울산CLX 전 공정과 설비를 24시간 상시 감지·분석하면, 사람의 판단을 거쳐 신속하게 대응하는 방식이다. 향후 다른 제조 현장에도 적용될 수 있는 실행 모델이 될 전망이다.

SK그룹은 ‘AI 풀스택 프로바이더’를 그룹 전략으로 제시해왔다. 반도체를 출발점으로, AI 데이터센터·에너지·서비스를 아우르는 인프라를 갖추고 이를 실제 산업 현장에 적용하는 제조 AX까지 이어지는 밸류체인을 구축하겠다는 전략이다.

SK그룹 관계자는 “SK그룹의 AX 가속화 의지가 AI 풀스택 전 구간에서 어떻게 구현되고 있는지 현장에서 직접 점검하는 자리”라며 “반도체와 AI 인프라, 제조 현장의 AX까지 모든 영역을 빈틈없이 살피며 ‘AI 풀스택 프로바이더’로서 입지를 주도해 나가겠다”고 밝혔다.

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