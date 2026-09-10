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[속보] 장동혁 “李 ‘임기 헌법상 제한’ 발언은 말 돌리기…연임 안한다고 안 해”

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이동준 기자 blondie@segye.com

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장동혁 국민의힘 대표가 10일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 뉴시스
장동혁 국민의힘 대표가 10일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 뉴시스

장동혁 국민의힘 대표가 이재명 대통령의 ‘헌법상 임기’ 발언에 대해 연임 안 한다는 얘기는 안하고 있는 셈이라고 비판했다.

 

장 대표는 10일 오전 국회에서 열린 국민의힘 최고위원회의에서 프랑스를 방문중인 이재명 대통령이 9일 현지에서 “저의 임기는 헌법상 명확하게 제한돼 있다”고 발언한 데 대해, “대통령이 무슨 말을 해도 믿지 않겠지만 연임을 위한 꼼수 개헌은 없다, 연임 안 한다는 (발언은) 결국 안 하고 있다”고 말했다.

 

이어 “(이 대통령은) 연임 여부를 묻는 질문에 대한 답변이 아니라 ‘왜 이렇게 해외 순방을 자주 다니냐’는 질문에 ‘저의 임기는 헌법상 명확하게 제한돼 있다’고 답변한 것”이라며 “국민 여러분, 대통령의 말 돌리기 언제까지 듣고 있어야 합니까”라고 했다.

 

그러면서 “이걸 헌법 개정, 개헌과 연관시킨다면 ‘저의 임기는 헌법상 명확하게 제한돼 있다. 그래서 한 번 더 하려면 꼼수 개헌이 꼭 필요하다’는 뒷부분을 잘라내고 앞부분만 이야기한 것”이라고 주장했다.


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