'스포츠·공연·관광 메카로'… 고양종합운동장 리모델링

경기 고양시가 노후화된 고양종합운동장을 리모델링해 공연과 스포츠, 관광 기능을 갖춘 복합문화공간으로 조성한다.

고양시는 내년도 본예산을 시작으로 약 150억원을 단계적으로 확보해 고양종합운동장 관람석과 편의시설 등을 정비할 계획이라고 10일 밝혔다.

고양종합운동장 전경

고양종합운동장 내부 전경

고양종합운동장 관람석

2003년 9월 문을 연 고양종합운동장은 연면적 6만461㎡, 4만907석 규모의 다목적 경기장이다. 천연잔디 필드와 육상 트랙을 갖춰 2014년 인천아시안게임과 2022년 카타르 월드컵 예선 등 주요 국제경기가 열렸다.

최근에는 콜드플레이와 BTS, 빅뱅, 블랙핑크 등 국내외 유명 가수들의 대형 공연이 잇따라 열리며 공연장으로서 활용도가 높아졌다. 이에 따라 시설 안전성과 관람 편의성을 개선해야 한다는 필요성도 제기돼 왔다.

우선 노후화하거나 파손된 관람석을 전면 교체하는 방안을 검토하고 있다. 경기장 내 화장실 56곳을 비롯한 편의시설과 관람 환경도 순차적으로 개선할 예정이다.

고양종합운동장 화장실 외부

고양종합운동장 화장실 내부

구조물 보강과 외부 도장 공사도 추진한다. 고양종합운동장은 철근콘크리트와 프리캐스트 콘크리트 구조로 건립됐으며, 장기간 사용하면서 패널 이음부 열화에 따른 누수 등이 반복적으로 발생하고 있다.

외부 철골과 콘크리트 마감재도 전면 도색해 자외선과 강우, 대기오염 등에 따른 박리와 변색, 부식을 개선한다. 공사 기간에는 기존 공연과 행사 운영에 미치는 영향을 줄이기 위해 단계별 일정을 조정하기로 했다.

고양종합운동장 안내도

공연 열기로 가득찬 고양종합운동장

한편 고양종합운동장은 2024년 하반기부터 지난해 말까지 대형공연 유치로 약 83만명이 방문했으며 같은 기간 누적 수입은 약 125억원으로 집계됐다. 또 올해 예정된 13차례 대형 공연을 통해 약 99억원의 추가 수입을 올릴 것으로 예상하고 있다.

민경선 고양시장은 “고양종합운동장은 K-컬처밸리 아레나, 킨텍스와 함께 고양을 문화콘텐츠 거점도시로 만드는 핵심 시설”이라며 “대형 공연이 관광과 체류형 소비로 이어져 지역경제에 도움이 되도록 하겠다”고 말했다.

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