전남광주, AI 활용 백신 제조·품질관리 기술개발 추진… 국비 50억 확보

전남광주통합특별시가 인공지능(AI)을 활용해 백신의 제조 변동성을 제어하고 실시간으로 품질을 관리하는 첨단 바이오 기술 개발에 나선다.

GC녹십자 전남광주 화순공장 전경. 전남광주 제공

10일 전남광주시에 따르면 산업통상자원부의 2026년 바이오헬스 분야 연구개발 공모사업에 GC녹십자가 주관하는 ‘AI 활용 백신 제조변동성 제어 및 지능형 품질관리시스템 개발사업’이 최종 선정됐다.

국가첨단전략산업 바이오 특화단지 지원과제인 이번 사업은 국비 50억원을 포함해 총사업비 76억원 규모로, 2030년까지 5년간 추진된다. GC녹십자가 주관기관을 맡고 국립목포대학교, 대구가톨릭대학교, 전남바이오진흥원이 공동 연구기관으로 참여한다.

이번 사업은 GC녹십자 화순공장의 메신저 리보핵산(mRNA)-지질나노입자(LNP) 의약품 제조·품질관리기준(GMP) 생산 기반을 활용해 백신 공정 변동을 AI로 분석·예측하고 품질을 실시간 관리하는 기술을 개발하는 것이 핵심이다.

GC녹십자는 mRNA-LNP 백신의 원료의약품(DS)부터 완제의약품(DP)까지 제조 데이터를 제공하고 GMP 규모의 생산 실증을 담당한다. 목포대와 대구가톨릭대는 공정 변화 데이터를 바탕으로 AI 모델 학습과 검증을 맡으며, 전남바이오진흥원은 정제 공정 예측모델 구축용 데이터를 확보하게 된다.

서형빈 전남광주시 전략산업국장은 “이번 선정으로 화순 바이오 특화단지의 AI 기반 의약품 제조혁신 역량이 대폭 강화될 것”이라며 “인공지능 전환(AX)에 대응해 전남광주의 AI 바이오 산업 생태계를 고도화하겠다”고 말했다.

전남광주시는 화순전남대병원, 국가면역치료혁신센터, 백신안전기술지원센터, WHO 글로벌 바이오 캠퍼스 등 관내 바이오 전주기 인프라를 바탕으로 차세대 항암 면역치료 원천기술 개발(300억원), mRNA 백신 실증 지원(430억원) 등 연계 사업을 추진하고 있다.

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