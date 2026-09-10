‘공화 텃밭’ 텍사스에 기류 변화… 일부는 “그들만의 잔치” 냉랭 [美슐랭]

美슐랭<오늘의 미국을 이해하는 엄선된 이야기> ※‘美슐랭’은 미국을 이해하는 데 필요한 이야기를 엄선해 전하는 코너입니다. 워싱턴 특파원이 빠르게 소비되는 뉴스를 넘어, 오늘의 미국을 입체적으로 이해할 수 있는 맥락과 시각을 전합니다

9월 9일(현지시간) 미국 텍사스주 댈러스 아메리칸에어라인스센터에서 열린 공화당 전국 중간선거 전당대회 첫날, 연설을 듣던 참석자들이 환호하고 있다. AFP=연합뉴스

“트럼프가 위기를 느낀 것이 아니겠느냐.”

9일(현지시간) 도널드 트럼프 대통령이 사상 최초로 중간선거를 앞두고 개최하는 ‘중간선거 전당대회’가 열리는 텍사스 댈러스 아메리칸에어라인스센터 앞, 지지자들이 전당대회로 들어가는 광경을 취재하던 포트워스 NBC 영상기자 팀(가명)은 이같이 말했다. 텍사스 남부 샌 안토니오 출신 텍사스 토박이인 그는 현재로선 텍사스가 공화당 우세인 것은 분명하지만, 20∼30년 내에 어떻게 될 지 알 수 없다며 ‘사상 초유의 중간선거 전당대회’가 텍사스에서 열리는 이유를 이 같이 분석했다. 그는 최근 주요 여론조사에서 30% 초반대까지 트럼프 대통령의 지지율이 내려간 것은 심상치 않다며 지역 언론이 텍사스의 변화를 주목하고 있다고 언급했다.

전당대회가 열리는 댈러스 아메리칸에어라인스센터 외부. 홍주형 특파원

뉴욕 출신으로 댈러스 출신 아내와 함께 7년 전부터 근처 교외지역에서 살고 있다는 펍 점원 앤디(55)도 “최근 텍사스는 여러 변화를 겪고 있다”며 “멕시코·라틴아메리카계 이민자, 낮은 세율과 렌트 등을 찾아 서부로부터 옮겨온 테크업계 종사자 등 새로운 인구들이 늘어나면서 텍사스는 더이상 ‘레드 스테이트’만은 아니게 되었다”고 말했다. 전당대회장에서 도보로 약 10분 거리의 펍에서 일하는 그는 전당대회장을 바라보며 “그들만의 잔치”라고 잘라 말했다.

이날 달라스 곳곳에 전당대회를 알리는 포스터가 붙어있었지만, 도시 전체가 축제 분위기인 대선 전의 전당대회와는 사뭇 달랐다. 펜스가 쳐진 전당대회장와 도시 중심부는 분리되어 있었고 일반 시민들의 참여도 많지 않았다.

다만 전당대회장으로는 오후부터 빨간색 ‘트럼프 모자’를 쓴 지지자들, 빨간색 드레스와 빨간색 타이로 한껏 치장한 이들이 꾸준히 모여들었다. 이번 전당대회에는 추첨을 통해 입장한 일반인과 달리 최소 5000달러(약 670만원)의 ‘후원자 티켓’을 사서 들어온 이들도 적지 않았는데, 트럼프 대통령과 함께 사진을 찍는 소수의 ‘입장권’은 8만8600달러(약 1억 2000만원)에 거래되기도 했다.

댈러스 전당대회장 주변 곳곳에서는 트럼프 대통령의 지지자들과 공화당원들의 부대행사가 열렸는데, 트럼프 행정부 인사들이 이들 행사에 참석해 모금을 독려하기도 했다. 홍주형 특파원

트럼프 대통령의 측근들도 종일 댈러스 곳곳에서 열리는 부대행사를 돌며 ‘모금’에 나섰다. 이날 찾은 댈러스 시내 펍 ‘프랭키스 다운타운’에서는 세르비아 출신 공화당 지지자들의 단합·모금 행사가 열리고 있었는데, 참석자들에 따르면 북한 등 ‘특수 업무’를 맡고 있는 리처드 그레넬 전 주독대사가 행사장을 찾을 예정이다. 그레넬 전 대사는 트럼프 1기에서 세르비아·코소보 협상 특사를 맡은 바 있다.

텍사스의 정치 성향에 일부 변화가 있지만, 전당대회를 찾은 ‘열혈 지지자’ 마가(MAGA·미국을 다시 위대하게) 군단의 열정은 건재했다. 이날 만난 ‘빨간 모자 군단’ 중 하나인 소니아(67)는 “트럼프의 모든 것을 지지한다. 그의 결단력, 미국을 위한 헌신을 존경한다. 텍사스는 결코 트럼프를 배신하지 않을 것”이라고 말했다. 텍사스 토박이인 그는 텍사스가 ‘스윙 스테이트’로 변할 수 있다는 일각의 관측을 일축하며 “바로 그런 말도 안되는 얘기 때문에 내가 오늘 여기에 온 것”이라고 말했다.

해군에서 복무한 그는 25년 전 일본 요코스카에서 근무했으며, 작전 진행 중 한국 부산에도 가 본 적이 있다고 했다. 그는 한국 출신이라는 기자에게 “모든 것은 상호적이어야 한다. 나는 일본에서 근무하면서 동맹국들을 위해 헌신했지만, 동맹국들이 미국에 적절하게 보답하고 있는지에 대해선 의문”이라고 말했다.

전당대회 주변에 설치된 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)를 비판하는 내용의 ‘저주 인형’. 홍주형 특파원

10여년 전 네팔에서 이민와 텍사스에 꾸준히 살고 있는 우버기사 발라흐도 “텍사스가 많이 달라지고 있다는데 동의하지만, 이곳이 근본적으로 바뀌려면 수십년이 걸려야 하고 이번 선거는 절대 아닐 것”이라고 언급했다.

텍사스는 1994년 이후 민주당이 주(州) 단위 선거에서 승리하지 못한 공화당의 전통적 강세 지역이지만, 오는 11월 중간선거를 앞두고 정치 지형에 변화 조짐이 나타나고 있다. 민주당의 신예 제임스 탈라리코 주 하원의원이 공화당 켄 팩스턴 주 법무장관과의 연방 상원의원 선거에서 일부 여론조사상 근소한 우위를 보이며 돌풍을 일으키면서, 텍사스 상원 선거는 올해 전국에서 가장 주목받는 접전지 가운데 하나로 떠올랐다. 주지사 선거에서도 민주당 지나 이노호사가 라틴계 유권자의 지지를 등에 업고 현직 그레그 애벗 주지사를 추격하고 있다.

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