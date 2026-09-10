애플의 첫 폴더블폰 '아이폰 듀오' 공개

애플이 9일(현지 시간) 신제품 공개 행사를 열고 첫 폴더블폰 '아이폰 듀오'와 아이폰18 프로 시리즈, 애플워치 시리즈12·울트라4, 에어팟5를 공개했다.

애플은 이날 미국 캘리포니아주 쿠퍼티노 애플파크에서 신제품 공개 행사를 열었다.

애플의 첫 폴더블폰 '아이폰 듀오'는 책처럼 좌우로 펼치는 형태로 펼쳤을 때 19.3㎝(7.6인치) 슈퍼 레티나 XDR 내부 디스플레이를 제공하며, 아이폰18 프로 맥스보다 화면 면적이 50% 넓다. 접으면 13.6㎝(5.4인치) 외부 디스플레이를 일반 스마트폰처럼 사용할 수 있다.

국내 출고가는 256GB 기준 329만원이다. 10월16일 오후 9시부터 사전 주문을 받고 23일 정식 출시한다.

아이폰 18 프로와 프로 맥스도 공개됐다. 프로 모델은 아이폰 최초로 4800만 화소 메인 카메라에 가변 조리개를 넣고 2나노 공정 기반 A20 프로 칩을 탑재했다. 국내 출시 가격은 프로 199만원, 프로 맥스 219만원부터 시작된다.

아이폰 18 일반형과 플러스 신제품은 추후 공개될 것으로 보인다.

<뉴시스>

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