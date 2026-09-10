은행권 정기예금 금리 줄인상…"시장금리 상승 반영"

주요 시중은행이 예금 금리를 잇달아 인상하고 있다.



시장금리 상승을 반영해 수신상품 경쟁력도 높아지는 추세다.

지난 6월 서울 시내 주요은행의 현금자동입출금기의 모습.

10일 금융권에 따르면, 하나은행은 이날부터 대표 정기예금 상품인 '하나의 정기예금' 1년 만기 금리를 기존 연 3.2%에서 3.3%로 0.1%포인트(p) 높였다.



지난 7월 이 상품 금리를 연 2.9%에서 3.2%로 인상한 데 이어 두 달 만에 추가 인상을 결정했다.



은행 관계자는 최근 시장금리 상승 추세를 반영해 금리를 인상했다고 설명했다.



우리은행도 대표 정기예금 상품인 'WON플러스 예금' 금리를 기존 연 3.2%에서 3.4%로 0.2%p 인상했다.



은행연합회에 따르면, KB국민은행은 'KB Star 정기예금' 금리를 3.2%로, 신한은행은 '신한My플러스 정기예금' 금리를 연 3.3%로, NH농협은행은 'NH왈츠회전예금 II' 금리를 연 3.25%로 각각 제시해 모두 3%대 금리의 예금을 판매 중이다.



수신 금리 인상이 이어지면서 이들 5대 은행의 정기예금 잔액도 지난달 초부터 1천조원 안팎으로 불었다.



한은은 전날 국내 은행 수신 잔액이 7월 30조원 감소에서 8월 1천억원 증가로 전환했으며, 특히 정기예금이 20조3천억원 늘어 전월(+42조3천억원)에 이어 증가세를 지속했다고 발표했다.

<연합>

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