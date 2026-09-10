김민석 '서울시장 후보 명단'에 "필승카드 분석… 제 이름도 있다"

더불어민주당 김민석 대표는 10일 자신의 수첩에 적힌 차기 서울시장 후보군 명단에 대해 "새롭게 거론되는 분들, 이런저런 분들이 저에게 얘기한 것을 그냥 쭉 적어놓은 것"이라고 설명했다.



김 대표는 이날 당 공식 유튜브 '민주당TV'의 '민티07'에 나와 "지금 이미지와 또는 어떠한 강점을 가진 분이 최적의 후보인가를 생각하는 과정에서 적은 것"이라며 이같이 말했다.

지난 9일 오후 국회 본회의장에서 포착된 더불어민주당 김민석 대표의 수첩. 김 대표의 수첩에는 서울시장 후보로 5명의 성을 뺀 이름 또는 이니셜이 적혀 있다. 이 가운데 '청래'를 제외한 나머지는 흐릿하게 포착돼 식별이 어렵다. 수첩 오른편에는 국민의힘 이진숙 의원과 무소속 한동훈 의원의 이름 옆에 'OUT'이라고 적혀 있다. 데일리안 제공

앞서 국회 본회의장에서는 김 대표가 전날 '서울시장 후보' 이름으로 '청래' 등이 적힌 수첩을 살펴보는 장면이 언론 카메라에 포착됐다. 다른 사람의 이름은 정확히 식별하기 어렵지만, 정치권에서는 '훈식', '원식', 'MJ' 등이라고 쓴 게 아니냐는 얘기가 나왔다.



김 대표는 이에 대해 "훈식은 강훈식 대통령 비서실장, 원식은 우원식 전 의장, 청래는 정청래 전 대표"라고 확인한 뒤 "뒤에 글씨는 현종으로 김현종 전 통상본부장"이라고 설명했다. 그러면서 "(언론에서) 못 본 것 같은데 여기에 서울대 김경민 교수, 김진애 전 의원도 있다"고 했다.



그는 또 정청래 의원이 전날 자신의 이름이 적힌 수첩이 노출된 것에 대해 과거 서울시장 선거에서 낙선했던 "민석·영길도 적으라"면서 불쾌감을 보인 것과 관련, "제 이름도 있다"며 "'MS'라고 돼 있는 것이 제 이름"이라고 말했다.



이어 "제가 나가겠다는 뜻이 아니라, 어떤 요소를 가진 후보가 나가야 서울(시민)에 어필이 되고, 필승카드인가를 분석하면서 쓴 것"이라며 "제가 혼자 생각한 것"이라고 덧붙였다.



그는 서울시장 선거에 출마 의사가 있는 것으로 알려졌으나 수첩 명단에 들어가지 않은 인사들과 관련, "지난 (서울시장 후보) 경선에 출전했던 정원오, 박주민, 서영교, 전현희, 박홍근까지는 당연히 전제된 기본 후보군"이라고 말했다.



김 대표는 수첩 명단 전체에 대해 "죄송한 것은 한 분도 제가 본인 의사를 타진한 바는 없다"면서 "(사진에) 찍혀서 죄송한 것"이라며 "열심히 일하고 있는 강 실장이나, 의장을 그만두고 생각도 안 하고 있을 우 전 의장은 주변에서 이야기하는 것이니까 양해해 주면 좋겠다"고 말했다.



김 대표는 수첩에 적혔던 '이진숙·한동훈 OUT'에 대해선 "5·18 논란도 있고, 국민의힘에서 김영삼 전 대통령을 승계한다고 하는데 부정하는 이진숙 의원에 대해 제명 또는 최소한 자격 정지를 추구하고 있다"고 설명했다.



그는 "한동훈 의원은 김승원 법무부 장관 후보자 청문회에서 본인이 공격자로 나섰지만, 한동훈 사건이 됐다"며 "법무부 차관도 한 의원이 들고나온 자료가 내부 자료라고 확인했다. 법적 위반이라는 합리적 의심 이상의 확신이 서는 상황에서 국회의원 자격이 없다"고 꼬집었다.

<연합>

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