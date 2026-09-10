윤후, 아빠 윤민수 이어 가수 데뷔하나…성시경 ‘좋을 텐데’ 리메이크

사진=윤후 SNS

가수 윤민수의 아들 윤후가 성시경의 대표곡 ‘좋을 텐데’ 리메이크를 예고해 관심을 모으고 있다.

윤후는 지난 9일 자신의 인스타그램을 통해 “너의 손 꼭.... 잡고... 그냥.. 이 길을... 걸었으면”이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다. 여기에 ‘윤후’, ‘좋을 텐데’, ‘9월 15일’ 등의 해시태그를 덧붙이며 새로운 음악 콘텐츠를 예고했다.

공개된 사진 속 윤후는 흰 셔츠에 재킷을 갖춰 입은 채 촬영에 임하고 있다. 메이크업 수정을 받거나 책을 읽는 모습 등도 담겼으며, 한층 성숙해진 분위기와 외모가 눈길을 끌었다.

특히 윤후가 남긴 문구가 성시경의 ‘좋을 텐데’ 가사와 맞닿아 있어 해당 곡의 리메이크 음원이 오는 15일 공개되는 것 아니냐는 관심이 커지고 있다.

앞서 윤후는 지난달에도 소셜미디어를 통해 녹음 중인 모습을 공개하며 “곧 들려드릴게요. #윤후 #좋을 텐데”라고 밝혀 음악 활동을 예고한 바 있다.

구체적인 음원 형태나 활동 계획은 아직 공식적으로 공개되지 않았지만, 잇따른 게시물로 팬들의 기대가 높아지고 있다.

윤후는 2013년 MBC 예능 프로그램 ‘아빠! 어디가?’에 아버지 윤민수와 함께 출연하며 대중에게 이름을 알렸다.

당시 어린 나이에도 솔직하고 사랑스러운 모습으로 많은 사랑을 받았으며, 이후 훌쩍 성장한 근황을 공개할 때마다 화제를 모았다.

최근에는 연애 프로그램 ‘내 새끼의 연애2’에 출연하며 방송 활동을 이어가기도 했다. 현재는 미국 노스캐롤라이나대학교(UNC)에서 경영학을 전공하며 학업과 함께 다양한 활동을 이어가고 있는 것으로 알려졌다.

어린 시절부터 남다른 가창력을 보여줬던 윤후가 성시경의 ‘좋을 텐데’를 어떤 방식으로 재해석할지 관심이 쏠린다. 오는 15일 공개될 음악 콘텐츠에 팬들의 기대가 모이고 있다.

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