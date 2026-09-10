'라스' 스윙스, 비만치료제 솔직 고백…"요요 진행"

스윙스가 비만치료제 후기를 솔직히 털어놨다.

지난 9일 방송된 MBC 예능 프로그램 '라디오스타'에서는 가수 스윙스가 MC 김구라로부터 "현대의학을 씹어 먹었다던데?"라는 질문을 받아 궁금증을 유발했다.

MBC '라디오스타' 화면 캡처

이 말에 스윙스가 비만치료제 경험담을 공개했다. 그는 "최근 치료제를 해봤다. 그게 용량에 따라 강도가 다르더라. 난 처음부터 7.5 처방받아서 했는데, 처음 2주 만에 5kg을 감량했다"라고 해 놀라움을 줬다.

스윙스는 "그런데 이후에는 아무리 맞아도 효과가 없더라. 효과를 안 보기 시작하니까 지금은 10 강도로 맞고 있는데도 어제 짜장면을 세 그릇 먹었다"라고 밝혀 주위를 웃음바다로 만들었다. MC들이 얼마나 감량했는지 물었다. 스윙스가 "총 6~7kg 뺐다가 다시 2~3kg 쪘다. '이긴자로'라고 한다"라며 요요가 진행 중이라고 고백했다.

이날 방송에서 그는 '밈'에 관한 생각도 밝혔다. "난 원래 음악만 하고 싶었는데, 어느 순간 내가 밈이 되어 있는 거다. 한때 되게 괴로워했는데, 후배들이 해준 말이 뭐냐면 '형이 밈 되는 게 싫다고 하지만, 해외 셀럽이나 어린 세대는 어떻게든 밈이 되려고 노력한다' 하더라"라고 전했다.

MBC '라디오스타' 화면 캡처

아울러 "돈가스 밈을 지우려고 노력한 적 있는데, 이제는 엄청나게 즐긴다"라면서도 "이제는 내가 안 피하니까 더 커진다. 방법이 없는 것 같아"라고 해 보는 이들의 배꼽을 잡게 했다.

스윙스는 또 "이번에 햄버거 밈을 만들어야겠다 싶더라. 20년째 이러고 살고 있으니까, 밈 만드는 방법을 좀 알 것 같다"라며 "재미있다. 사람들이 즐긴다. 햄버거 브랜드 광고가 3개 들어왔다"라고 밝혀 놀라움을 자아냈다.

<뉴스1>

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