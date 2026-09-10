3년여 만에 ㎿h당 80유로 재돌파한 유럽 천연가스 가격...‘값비싼 겨울’ 직면한 유럽

유럽 천연가스 가격이 2023년 1월 이후 3년여 만에 처음으로 ㎿h(메가와트시)당 80유로를 넘어섰다. 이란전쟁 장기화가 에너지 시장에 대한 타격으로 이어지며 우크라이나 전쟁 이후 인플레이션이 최고조였던 시기에 버금가는 높은 가격이 형성된 것이다.

9일(현지시간) 블룸버그 통신 등에 따르면 유럽 가스 가격 벤치마크인 네덜란드 TTF 선물은 이날 장중 전장보다 최고 6.8% 상승한 80.99유로까지 올랐다 오후 4시43분쯤 79.32유로 수준으로 상승폭을 약간 줄이며 80달러 아래로 내려섰다. 우크라이나 전쟁 초기 유럽 에너지 위기 당시의 최고점에는 미치지 못하지만, 이란 전쟁 발발 직전과 비교하면 2배 이상 높은 수준이다.

영국 가스 기준 가격도 2022년 12월 이후 최고치인 섬(Therm·약 29㎾h)당 2파운드까지 올랐다가 상승폭을 소폭 되돌렸다.

가스 가격은 중동 전쟁 격화에 더해 러시아 가스산업 허브인 야말 지역에 대한 드론 공격 보도로 상승세를 보이고 있다. 우크라이나 전쟁 이후 러시아산 가스의 유럽 공급은 대폭 줄었지만, 야말 액화천연가스(LNG)는 여전히 유럽 수요의 5%를 차지한다. 이에 따라 결국 물가상승률이 8.6%에 달했던 2023년 1월 수준으로 천연가스 가격이 올랐다.

문제는 아직 겨울이 시작조차 안 됐다는 점이다. 유럽은 난방이 필요한 겨울을 앞두고 카타르산 가스 수송 차질까지 겹치면서 이례적으로 낮은 수준의 가스 재고를 기록하고 있다. 이에 따라 겨울이 본격화되면 천연가스 가격이 더 오를수 있다는 우려까지 나온다.

플로렌스 슈미트 라보뱅크 선임 에너지 전략가는 “야말 LNG에 지속하는 손상이 있다면 카타르산 LNG 생산이 재개되지 않는 한 유럽은 심각한 공급 차질과 값비싼 겨울을 보내게 될 것”이라고 말했다.

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