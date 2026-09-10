“국채발행 축소, 신용에 긍정적”…무디스·피치, 韓예산안 긍정 평가

국제 신용평가사들이 피치(Fitch)와 무디스(Moody’s)가 정부의 내년도 예산안이 재정 건정성과 성장 잠재력을 높이는 방향으로 마련됐다고 평가했다.

9일 재정경제부와 기획예산처에 따르면 피치는 이날 발간한 자료에서 한국의 2027년 정부 예산안에 따른 재정 성과가 기존 예상보다 강할 것으로 전망했다.

국제 신용평가사 피치(Fitch)와 무디스(Moody’s)가 정부의 2027년도 예산안이 재정 건정성과 성장 잠재력을 높이는 방향으로 마련됐다고 평가했다. 서울 종로구 정부서울청사의 모습. 뉴스1

피치는 국내총생산(GDP) 대비 관리재정수지 적자는 2026년 -3.9%에서 2027년 -0.1%로 개선되고, 통합재정수지는 GDP 대비 1.9% 흑자를 기록하는 등 재정수지가 크게 개선될 것으로 내다봤다. 2027년 국가채무비율은 48.3%로 피치의 기존 전망인 51.7%를 하회해 종전보다 안정적인 경로를 나타낼 것으로 관측했다.

피치는 미래대응기금이 경기변동에 따른 재정수입 변동성을 완화하는데 기여할 수 있으며, 인공지능(AI)·반도체 등 전략산업 투자가 생산성과 성장 잠재력을 높여 고령화·저출생에 따른 중기 성장 제약을 완화할 수 있다고 평가했다.

무디스는 지난 3일 발표한 보고서에서 한국의 2027년 예산안이 재정건전성을 확보하면서도 미래 성장동력을 확충하는 방향으로 균형을 모색하고 있다고 진단했다. 무디스는 AI 중심의 반도체 수요 증가와 이에 따른 세수 확대로 재정 여건이 개선될 것으로 전망하면서, 미래대응기금 가운데 일부를 국채 순발행 축소에 활용하는 것은 신용등급에 긍정적(Credit supportive)이라고 평가했다.

정부는 “국제 신용평가사인 피치와 무디스는 이례적으로 우리나라 내년 예산안의 재정건전성 제고 및 미래성장 투자 방향을 긍정적으로 평가했다”며 “정부는 앞으로 주요 신용평가사 및 글로벌 투자자를 대상으로 우리 재정정책과 중장기 성장전략을 적극 설명해 나갈 계획”이라고 전했다.

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