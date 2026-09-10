내 심장 이상, 갤워치가 먼저 알려준다

인공지능(AI)을 통한 디지털 헬스케어 생태계 조성에 나선 삼성전자가 갤럭시 워치를 활용한 심장 건강 관리 기능을 공개했다. 혈압과 심전도, 불규칙한 심장 리듬 등 심장 건강 상태를 갤럭시 워치가 면밀하게 측정해 혹시 있을지도 모를 심혈관 질환과 사고를 미연에 방지하는 게 골자다.

심장 건강 상태를 실시간으로 전달해주는 삼성전자의 갤럭시 워치9(왼쪽)과 워치 울트라2. 삼성전자 제공

삼성전자는 9일 미디어 브리핑에서 지난달 출시한 갤럭시 워치9에 탑재된 심전도 질환 예방 기능을 소개했다. 최종민 삼성전자 MX(모바일 경험)사업부 디지털헬스팀 상무는 “전 세계 사망 원인 1위이자 국내 사망 원인 2위인 심장 질환은 병원에 가서 진단을 받고 치료를 받는 시점엔 이미 늦다”며 “사전 대응을 할 수 있는 예방적 건강 관리가 무엇보다 중요하다”고 강조했다.



최 상무는 “갤럭시 워치의 센서 기술과 삼성 헬스의 분석 역량을 결합해 일상 속에서 심장 건강 위험 요인을 예방할 수 있도록 지원한다”면서 “앞으로도 예방 중심의 스마트 헬스케어 서비스를 지속해서 선보일 것”이라고 말했다.



갤럭시 워치9에서 눈에 띄는 기능은 생체 징후 기능이다. 수면 중 심박 수와 심박변이도, 호흡률, 피부온도, 혈중산소포화도 등을 측정하고 유의미한 변화가 있을 경우 사용자에게 알려준다. AI 기반 플랫폼인 삼성헬스는 갤럭시 워치가 24시간 수집한 정밀 생체 신호를 분석해 사용자가 자신의 심장 건강 상태를 파악하고 선제적으로 관리할 수 있는 환경을 제공한다.



갤럭시 워치9와 워치 울트라2에 탑재된 ‘심장 건강 점수’는 수면과 활동량, 혈관 스트레스, 체성분 등 일상 속 건강 데이터가 장기적인 심장 건강에 미치는 영향을 종합적으로 분석해 점수를 알려준다. 혈관 스트레스가 평소보다 높게 기록된 사용자에게는 나트륨 배출을 돕고 혈관벽을 편안하게 해주는 저염 식단, 통곡물, 신선 식품 위주의 식사 권장 메시지가 전달된다.

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