[경제 단신] 한화오션, 泰 차세대 호위함 ‘우협’ 선정 외

한화오션, 泰 차세대 호위함 ‘우협’ 선정

한화오션은 태국 왕립해군의 차세대 호위함(사진) 도입 사업 우선협상대상자로 선정됐다고 9일 밝혔다. 스페인, 싱가포르, 튀르키예 등 글로벌 방산업체들이 이번 사업에 지원한 가운데 한화오션은 2018년 태국 왕립해군에 1차 호위함 ‘푸미폰 아둔야뎃’함을 성공적으로 인도한 경험과 함정 건조 기술력을 바탕으로 우선협상대상자 지위에 올랐다.

홍라희, 삼전 주식 1.9조 이재용에 매도

삼성전자는 9일 공시를 통해 홍라희 리움미술관 명예관장이 삼성전자 주식 718만8793주(1조9374억원)를 이재용 삼성전자 회장에게 매도한다고 밝혔다. 1주당 가격은 전 영업일(8일) 기준 삼성전자 종가인 주당 26만9500원으로 거래일은 다음 달 12일이다. 거래 목적은 공개되지 않았지만 홍 명예관장이 상속세 완납을 위해 일으킨 주식 담보 대출을 상환하기 위한 거래로 알려졌다. 이번 대주주건 주식 거래로 이 회장의 삼성전자 보유 지분은 우선주를 포함해 1.47%에서 1.58%로 높아지고, 홍 명예관장의 지분은 1.1%에서 0.99%로 줄어들 전망이다.

현대차그룹, 납품대금 2.2조 조기 지급

현대차그룹이 추석 명절을 앞두고 협력사들에 납품 대금 2조2562억원을 기존 지급일보다 최대 23일 앞당겨 지급할 계획이라고 9일 밝혔다. 추석을 앞두고 직원 상여금 등 각종 임금과 원부자재 대금 지출이 집중되는 협력사들의 자금 운용 부담을 덜어 경영 안정을 돕고 지역 경제 활력에 기여하기 위해서다. 이번 납품 대금 조기 지급에는 현대차·기아·현대모비스·현대건설·현대제철·현대글로비스·현대트랜시스·현대위아 등 현대차그룹 소속 주요 그룹사가 참여한다. 부품 및 원자재·소모품 등을 거래하는 6000여개 협력사가 대상이다.

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