KDRT, 네팔 바타르서 카트만두로 이동…실종자 수색 사실상 종료 수순

네팔 대홍수로 실종된 한국인 9명을 찾기 위해 파견된 대한민국 해외긴급구호대(KDRT)가 9일 오후 베이스캠프가 있는 바타르를 떠나 수도 카트만두로 이동한다. 네팔 당국이 수색·구호에서 재건·복구 단계로 무게 중심을 옮기며 실종자 수색도 사실상 종료 수순에 접어든 모습이다.

뉴스1 취재를 종합하면 지난 2일 바타르에 베이스캠프를 설치하고 우리 국민 수색에 나선 KDRT는 이날 오전 별도의 수색 활동을 진행하지 않았다. 오후에는 베이스캠프를 정리한 뒤 카트만두로 이동할 예정이다.

한국해외긴급구호대(KDRT) 대원들이 8일(현지시간) 네팔 라수와 지역 람체 산악지대 인근에서 도보수색 가능 여부에 대해 정밀 안전성 평가를 진행하고 있다. 한국해외긴급구호대 제공

다량의 장비를 반출하고 출국 절차를 밟는 데 상당한 시간이 걸려 활동 거점을 미리 옮기는 것이라는 게 현지의 설명이다. 다만 네팔 당국이 전날을 기점으로 대응 기조를 재건·복구로 전환하고 현장 병력과 헬기를 축소한 점을 고려하면, KDRT의 현장 수색 활동도 마무리 단계에 접어든 것으로 보인다.

KDRT는 지난 2일 파견 이후 위어댐 인근 터널과 파워하우스, 람체, 마일룽 등 우리 국민 예상 실종 지점을 중심으로 광범위한 수색을 벌였다. 그러나 한국인 실종자 9명과 관련한 유의미한 단서를 발견하진 못했다.

특히 예상 실종 지점인 파워하우스, 옐로브릿지 일대는 험준한 지형과 열악한 환경으로 인해 헬기 착륙 및 도보 수색이 어려운 상황이다. 드론과 헬기를 이용한 공중 수색에서도 우리가 원하는 결과를 얻지 못했다.

KDRT측은 네팔 당국의 기조 변화에 따라 주요 지역에 대한 추가 수색이 현실적으로 쉽지 않을 것으로 보고 있다. 현장으로 향하는 육로 접근이 제한돼 네팔 군 병력의 지원 없이는 제대로 된 수색 활동이 힘든 상황이다.

KDRT의 파견 기간은 오는 11일까지로, 현재까지 기간 연장에 대한 논의는 이뤄지지 않은 상태다. KDRT는 카트만두로 이동한 뒤 네팔 당국과 향후 활동 계획을 협의하고, 남은 기간 추가로 가능한 수색 활동이 있는지 검토해 실행에 옮길 것으로 보인다.

<뉴스1>

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