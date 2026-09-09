과기정통부, 프랑스와 인공지능·양자 기술 협력 강화

이재명 대통령의 프랑스 국빈 방문을 계기로 과학기술정보통신부가 프랑스와 인공지능(AI) 등 첨단 분야의 기술 분야 협력을 강화했다.

과기정통부는 지난 8일(현지시간) 프랑스와 AI와 반도체 및 양자 기술 분야 협력 강화를 위한 양해각서(MOU)를 체결하고 양국 간 과학기술 및 디지털 파트너십을 공고히 다졌다고 9일 밝혔다.

배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관(앞줄 왼쪽)과 롤랑 레스퀴르 프랑스 경제·재정 및 산업·에너지·디지털주권부 장관이 8일(현지시간) 파리 엘리제궁에서 이재명 대통령과 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 임석한 가운데 인공지능·반도체·양자 기술 분야 협력 양해각서를 교환한 후 기념촬영을 하고 있다. 연합뉴스

과기정통부는 지난 4월3일 에마뉘엘 마크롱 대통령 방한 당시 체결한 AI, 반도체 및 양자기술 협력 확대를 위한 협력의향서를 바탕으로 한층 구체적이고 실질적인 협력 방안을 담아 이번 방문을 계기로 MOU를 체결하였다. 이번 합의를 통해 양국은 △AI 및 양자분야 정례 회의 개최 △연구자 간 공동연구 및 혁신 기업 프로젝트 발굴 △상호시장 진출을 위한 투자 유치 등에 뜻을 모았다. 이번 MOU를 통해 양국은 일회성 행사에 그치지 않고 지속적으로 협력을 이어갈 수 있는 실질적인 공조 체계를 마련했다는 데 의미가 있다.

오태석 우주항공청장(앞줄 왼쪽)과 프랑수아 자크 프랑스 국립우주연구원장이 지난 8일(현지시간) 파리 엘리제궁에서 이재명 대통령과 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 임석한 가운데 우주산업 진흥 협력 이행약정서를 교환한 후 기념촬영을 하고 있다. 연합뉴스

배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관은 “이번 이재명 대통령의 프랑스 국빈 방문을 계기로, 양국이 인공지능과 양자, 첨단 바이오 등 미래 전략기술 분야에서 명실상부한 ‘과학기술ㆍ디지털 동맹’으로 굳건히 자리매김하게 되었다”며 “앞으로도 정부 간 협력의 틀을 넘어 양국의 우수 대학과 연구기관, 혁신 기업들이 현장에서 체감할 수 있는 실질적인 공동 R&D와 인재 교류 성과로 이어지도록 최선을 다하겠다”라고 밝혔다.

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