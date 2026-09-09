쓰는 AI에서 ‘일하는 AI’로…챗GPT 기업 이용 1년 새 28배↑

지난해 9월 오픈AI가 한국에 공식 진출했을 때 국내 인공지능(AI) 관련 시장을 바라보는 시선에는 기대와 함께 물음표가 따라붙었다.

챗GPT 유료 구독과 API 활용에서 한국이 아시아 1위, 세계 10위권에 들 정도로 AI를 적극적으로 소비하지만 이를 AI 기술 경쟁력으로 볼 수 있느냐는 의문이 제기되면서다.

하지만 1년이 흐른 현재 국내에서 챗GPT가 사용되는 방식은 질적으로 달라졌다는 평가가 이어진다.

반려견 원본 이미지를 바탕으로 고유 특징을 유지하면서 의상을 추가한 ‘챗GPT 이미지 2.5’ 편집 예시. 오픈AI코리아 제공

9일 정보기술(IT) 업계 등에 따르면 개인의 정보 검색이나 문서 작성 수준을 넘어 기업이 AI에 조사와 분석, 소프트웨어 개발, 업무 자동화 등을 맡기면서 AI가 ‘쓰는 AI’에서 ‘일하는 AI’로 역할이 달라졌다.

AI가 답변 제공 도구에서 조직의 일원처럼 업무를 수행하는 단계로 접어들었다는 의미다.

특히 기업 현장에서는 AI에게 무엇을 물어볼지 고민하는 것에서 나아가 어떤 업무를 맡기고 어디까지 결과물을 완성하게 할지를 고민하는 흐름도 나타난다.

오픈AI코리아가 이날 서울 강남구 조선팰리스 호텔에서 한국 오피스 공식 출범 1주년 기념 기자회견을 열고 공개한 수치는 이러한 변화를 보여준다.

지난달 말 기준 한국 기업·기관의 챗GPT 엔터프라이즈 도입 규모는 사용자 수 기준으로 전년 동기 대비 약 28배 증가했다.

에이전틱 기능을 활용하는 챗GPT 워크와 코덱스 사용자는 올해 3월부터 6개월 동안 14배 늘었다.

코덱스는 개발자의 코드 작성·수정·검토를 돕는 코딩 에이전트이며, 챗GPT 워크는 에이전트 기술을 바탕으로 앱과 파일을 활용한 조사·분석부터 문서 작성까지 수행할 수 있는 도구다.

이미지 생성·편집 영역에서도 AI가 참고 사진의 인물·사물 특징을 유지하면서 배경과 스타일, 구도 등을 바꾸거나 원하는 부분만 수정하는 등 작업 과정에 직접 개입하는 방향으로 발전했다.

김경훈 오픈AI코리아 총괄 대표가 9일 서울 강남구 조선팰리스 호텔에서 열린 기자회견에서 챗GPT 엔터프라이즈 도입 규모 등 지난 1년간 한국에서의 주요 성장 지표를 발표하고 있다. 오픈AI코리아 제공

법무와 영업, 재무, 마케팅, 운영 등 다양한 직군에서 AI 활용이 확대되는 동시에 수행 역할도 다양해진 점이 주목된다.

한 기업체 홍보 부서 담당자 A씨는 "예전에는 AI가 업무 보조 수단이었다면 지금은 자료를 정리하고 보고서 초안을 만드는 등 업무 과정에 활용하고 있다"고 말했다.

오픈AI코리아는 기자회견에서 삼성전자와 서울대학교를 사례로 들고, AI가 특정 직군이나 소규모 실험을 넘어 조직 전체가 함께 활용하는 업무 기반으로 확대되고 있다고 설명했다.

기업의 AI를 바라보는 기준 변화가 영향을 미친 것으로 볼 수 있다.

AI가 실제로 중요한 업무를 끝까지 수행하는지, 결과를 사람이 신뢰할 수 있는지, 검토와 재작업까지 포함한 전체 비용을 낮출 수 있는지를 AI 도입 기준으로 두면서다.

한 IT 업계 관계자는 “최근에는 특정 AI 서비스를 사용하다가 업무 성능이나 비용 효율 등을 따져 다른 플랫폼으로 갈아타는 기업도 있다”고 전했다.

이어 “AI 서비스가 실제 업무에 얼마나 도움이 되는지를 비교하는 분위기가 강해졌다”고 덧붙였다.

오픈AI의 제이슨 권 최고전략책임자(CSO)가 지난해 9월10일 서울 광진구 파이팩토리 스튜디오에서 열린 오픈AI 코리아 기자회견에서 발언하고 있다. 김동환 기자

다만, 1년 새 기업의 AI 활용이 늘었다는 사실만으로 한국이 AI 강국에 가까워졌다고 단정하기는 어렵다.

AI를 적극 사용하는 것과 AI 산업의 핵심 플랫폼과 데이터, 인재를 확보하고 글로벌 경쟁을 주도하는 것은 다른 문제다.

AI가 기업의 업무 영역에 들어갈수록 데이터 보호와 보안도 중요한 과제로 떠오른다.

기업의 AI 활용도가 높아질수록 글로벌 AI 플랫폼 의존도와 데이터·보안 문제의 잠재성도 커질 수 있다.

오픈AI코리아는 국내 파트너 네트워크를 바탕으로 기업의 AI 도입과 구축·운영을 지원하는 한편, 사이버 보안 영역에서도 AI를 활용한 보안 취약점 발견과 검증·대응 역량을 높인다는 계획이다.

오픈AI코리아 출범 이후 지난 1년은 한국에서 AI가 얼마나 빠르게 확산했는지를 넘어 AI가 실제 산업과 업무에 얼마나 깊숙이 들어갈 수 있는지를 보여준 시간에 가깝다.

각 산업에 AI를 더 깊이 연결해 새로운 제품과 서비스, 더 나은 고객 경험으로 이어가는 기업이 늘어날 것으로 오픈AI코리아는 내다봤다.

김경훈 오픈AI코리아 총괄 대표는 “지난 1년은 한국 기업들이 AI에 무엇을 기대하는지가 훨씬 분명해진 시간이었다”고 돌아봤다.

이어 “챗GPT와 코덱스가 변화한 업무 환경에서 가장 뛰어난 성능을 보여주고, 비용 효율적으로 업무를 완수할 수 있게 도와주는 것으로 확인되면서 기업의 챗GPT 도입은 빠르게 확대되고 있다”고 말했다.

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