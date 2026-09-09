'냉동창고 살인' 피의자 신상 SNS 확산…경찰 "공개논의 없어"

경기 파주시 한 카페에서 60대 여성을 살해한 혐의를 받는 카페 운영자 30대 남성의 사진과 실명 등 신상이 SNS를 통해 확산되고 있다. 경찰은 현재 신상 공개를 논의하고 있지 않다고 밝혔다.

9일 경찰 등에 따르면 최근 SNS와 온라인 커뮤니티에는 피유인자 살해 혐의로 구속된 30대 남성 A씨의 실명과 사진, 나이를 비롯해 그가 운영한 카페의 상호 등이 담긴 게시물이 잇따라 올라오고 있다.

경기 파주시의 한 카페 냉동창고에서 60대 여성 시신이 얼어붙은 채 발견돼 경찰이 수사 중이다. 사진은 7일 사건이 발생한 카페의 모습

경찰 관계자는 "아직 범행 동기를 포함해 전반적인 사건 경위를 들여다보고 있는 단계"라며 "확인되지 않은 부분과 추가로 수사해야 할 사안이 많아 현재 신상 공개를 논의하고 있지는 않다"고 말한 것으로 전해졌다.

현행법상 피의자 신상정보 공개는 ▲ 범행 수단이 잔인하고 중대한 피해가 발생한 경우 ▲ 피의자가 해당 범죄를 저질렀다고 믿을 만한 충분한 증거가 있는 경우 ▲ 국민의 알 권리 보장과 피의자의 재범 방지, 범죄 예방 등 공공의 이익을 위해 필요한 경우 등의 요건을 고려해 결정한다.

앞서 지난 4일 오후 2시20분께 파주 문산읍 카페 냉동 컨테이너에서 60대 여성 B씨의 시신이 발견됐다. 냉동 컨테이너에는 수백억원대의 위조 백화점 상품권도 함께 발견됐다. 경찰은 A씨를 피의자로 특정하고 같은 날 오후 서울 영등포구에서 살인 혐의로 긴급체포했다.

경찰은 현재 A씨가 진술한 범행 동기의 신빙성을 분석하는 등 사건 전반을 다시 살펴보고 있다. 추가 수사를 마무리하는 대로 이르면 이번 주 A씨를 검찰에 송치할 계획이다.

<뉴시스>

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