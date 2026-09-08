14년 동안 잊고 있었는데…2200배 오른 '비트코인' 찾은 투자자

비트코인을 형상화한 이미지. 게티이미지뱅크

한 영국인 투자자가 14년 전 폐쇄된 가상자산거래소에 묶여있던 자신의 비트코인을 되찾았다. 당시 약 270만원어치 비트코인을 매수해 뒀는데, 현재 가치는 약 60억원이다.

7일 암호화폐 전문매체 코인데스크와 영국 현지 매체 등의 보도에 따르면 크리스라는 가명의 영국인 투자자는 최근 자신이 12년 넘게 접근할 수 없었던 비트코인 61개를 되찾았다. 그가 찾은 비트코인의 가치는 회수 당시를 기준으로 333만파운드(약 60억원) 규모다.

크리스는 2011년 12월 영국의 초기 가상자산거래소 브릿코인에서 비트코인을 거래했다. 당시 그는 1500파운드(약 270만원)을 투자해 비트코인 61개를 매수했다.

하지만 이후 브릿코인 거래소가 인터산고로 이름을 바꾸면서 2012년부터 경영상 어려움을 겪기 시작했고, 결국 2014년 초 웹사이트가 폐쇄되면서 이용자들이 자산을 인출하지 못하는 상황에 놓였다. 크리스도 10년이 넘는 기간 동안 비트코인을 찾지 못해 사실상 잃어버린 것으로 여겨왔다.

크리스는 “비트코인 가격이 오르는 모습을 보며 그 돈으로 무엇을 할 수 있었을지를 생각하는 게 가장 괴로웠다”며 “당시 어린 자녀와 새집이 있었고 경제적 형편도 좋지 않아서 충격이었다”고 말했다.

최근 영국의 로펌인 CEL솔리시터즈가 가상자산 추적 소프트웨어를 활용해 인터산고 이용자들의 자산을 보관한 것으로 추정되는 지갑을 발견하면서 회수가 진행됐다. 해당 지갑에는 비트코인이 5500개 넘게 보관된 것으로 전해졌다.

크리스가 되찾은 비트코인의 가치를 환산하면 수익은 2200배가 넘는다.

크리스는 회수한 자산으로 아들의 주택 대출 상환을 돕고, 일부 비트코인은 계속 보유할 계획이라고 밝혔다.

CEL솔리시터즈는 인터산고를 이용했던 다른 투자자들도 과거의 은행 거래 내역 등으로 비트코인을 매입했거나 소유했던 사실을 입증하면 자산을 되찾을 가능성이 있다고 설명했다.

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