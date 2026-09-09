기후부, 이달 ‘석탄발전 조기폐지’ 토론회 연다… “12차 전기본에 반영”

기후에너지환경부와 제12차 전력수급기본계획 수립 총괄위원회가 이달 18일 ‘2040년 석탄발전 조기폐지 방안’을 주제로 제12차 전기본 수립을 위한 제7차 대국민 정책토론회를 개최한다.

9일 기후부에 따르면 토론회는 서울 영등포구 한국전력공사 남서울본부에서 열린다.

환경단체가 석탄 발전소 가동 중단 요구 퍼포먼스를 하고 있는 모습. 뉴시스

12차 전기본 수립에 앞서 기후부와 총괄위는 지금까지 총 6번의 토론회를 개최했다. 18일 열리는 제7차 토론회는 12차 전기본 수립에 앞서 석탄발전 폐지 정책 방향을 논의하기 위해 마련됐다.

토론회에서는 주요국의 석탄발전 감축·폐지 정책 동향 및 추진 사례를 살펴보고, 이를 바탕으로 국내 여건에 적합한 석탄발전 폐지 방향과 주요 정책과제를 논의할 예정이다.

반도체 메가클러스터 조성, 인공지능데이터센터(AIDC) 확대 등으로 전력수요 증가가 예상되는 만큼 안정적인 전력 수급과 온실가스 감축을 함께 고려한 석탄발전 폐지 경로와 정책과제에 대해 의견을 수렴할 예정이라고 기후부는 설명했다.

기후부와 총괄위는 이번 토론회에서 제시되는 다양한 의견을 검토해 12차 전기본 수립에 반영하겠다고 밝혔다.

이번 7차 토론회는 현장 참석과 온라인 생중계를 병행해 진행한다. 관심 있는 국민은 누구나 참여해 의견을 개진할 수 있다. 14일부터 한전 홈페이지를 통해 사전접수를 신청할 수 있다.

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