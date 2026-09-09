인천공항서 출발 시간 잘 지킨 항공사는?

인천공항공사가 선정하는 상반기 운항 효율 우수항공사에 진에어 등 4개 항공사가 뽑혔다.



인천국제공항공사는 올해 상반기 인천공항 운항 효율 향상에 기여한 우수 항공사를 포상하는 ‘에어사이드 운영 우수항공사 시상식’을 3일 인천공항 항공교육원에서 개최했다고 9일 밝혔다.

지난 3일 인천공항 항공교육원에서 열린 ‘2026 인천공항 에어사이드 운영자 워크숍’에서 인천국제공항공사 조용수 운항본부장(가운데)이 ‘에어사이드 운영 우수 항공사’로 선정된 항공사 관계자들에게 상패를 수여한 후 기념 촬영을 하고 있다. 인천공항공사 제공

인천공항공사는 항공기 이동지역(에어사이드) 내 운항 효율성과 안전성을 높이기 위해 매년 우수 항공사를 선정해 시상하고 있다.

이번 시상은 올해 상반기 일평균 1회 이상의 출발편을 운항한 64개 항공사를 대상으로 약 21만 편의 운항 데이터를 평가했다. 평가 항목은 목표 주기장 출발시간(TOBT) 준수율(60점), 출발 정시성(30점), 활주로 점유시간(7점), 운항규모(3점) 등 정량 지표를 중심으로 구성됐다.

TOBT는 항공사가 항공기를 주기장에서 출발시키기로 한 목표시각으로, TOBT 준수율이 높을수록 활주로와계류장의 운영 효율이 높아진다.

특히 이번 평가에서는 TOBT 준수율을 출발 40분 전·30분 전으로 세분화해 항공사의 운항 관리 수준을 보다 정교하게 반영했다. 또 지상 안전사고가 발생한 항공사는 건당 감점을 적용하는 등 안전 관리 수준까지 평가했다.

평가 그룹은 일평균 출발편 규모에 따라 3개 그룹으로 나눠 그룹별 1위를 선정해 시상했으며 진에어, 에어부산, 유나이티드항공이 선정됐다. 이와 함께 지난해 하반기 대비 평가 점수가 가장 많이 상승한 항공사에게 수여되는 최우수 개선상 분야에는 말레이시아항공이 뽑혔다.

조용수 인천국제공항공사 운항본부장은 “최근 인천공항 운항 항공편이 증가한 상황에서도 최고의 서비스 수준을 유지할 수 있었던 것은 안전하고 효율적인 공항 운영을 위해 함께 노력해 준 항공사들의 협력 덕분”이라며 “앞으로도 항공사와 긴밀히 협력하여 인천공항의 운항 효율을 높이고 여객에게 더욱 안정적인 서비스를 제공할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

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