국방부·UNDP, 지뢰대응활동 협력 의향서 체결… “선진 지뢰대응체계 구축”

국방부가 유엔개발계획(UNDP)과 지뢰대응활동 분야 협력을 공식화하는 의향서를 체결했다.
국방부는 9월 8일 서울 더 그랜드 롯데 서울에서 ‘2026 서울안보대화’를 계기로 UNDP와 ‘지뢰대응활동 협력 의향서(Statement of Intent·SOI)’를 체결했다고 밝혔다.
체결식에는 천승현 국방부 군사시설국장과 데바난드 라미야(Devanand Ramiah) UNDP 위기대비·대응·복구국장이 양 기관 대표로 참석했다.
이번 의향서 체결은 지난해 ‘지뢰대응활동법’ 제정·시행에 따라 지뢰제거 활동이 군사작전 차원을 넘어 국민 안전과 지속가능한 국토 회복을 아우르는 국제기준 중심의 활동으로 패러다임이 전환된 데 따른 것이다.
국방부는 지난 7월 수립한 ‘제1차 지뢰대응활동 기본계획’에 국제기구 협력체계 구축을 핵심 과제로 반영한 바 있다.
의향서의 핵심 내용은 양 기관이 안전하고 효과적이며 지속가능한 지뢰대응 역량을 공동 구축하는 것이다.
양측은 지뢰대응 관련 지식과 실무경험, 모범 사례를 상호 교환하고 국제 워크숍 공동 주최 등을 통해 협력을 이어가기로 했다.
천 국장은 “이번 UNDP와의 의향서 체결은 대한민국 지뢰대응활동이 국제사회의 높은 표준에 부합하는 선진 지뢰대응체계로 도약하는 중대한 이정표”라고 말했다.
라미야 국장은 “지뢰대응활동은 주민들이 안전하게 귀환하고 생계를 재건하며 지역사회가 회복할 수 있도록 토지를 안전하게 만드는 일”이라며 “UNDP의 글로벌 경험을 공유하는 동시에 한국이 축적해온 전문성과 경험을 배우기를 기대한다”고 밝혔다.
국방부는 UNDP를 시작으로 국제 지뢰대응활동을 주도하는 여러 국제기구와의 협력도 강화해나갈 계획이다.
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