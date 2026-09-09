홍윤화, 40㎏ 빼더니 요요 왔나…"금팔찌 타이트해져"

코미디언 홍윤화가 체중 감량 이후 요요 현상이 찾아온 근황을 전했다.

8일 방송된 SBS 예능 프로그램 '동상이몽2-너는 내 운명'에는 홍윤화가 스페셜 게스트로 출연했다.

지난 8일 방송된 SBS 예능 프로그램 '동상이몽2-너는 내 운명'에는 코미디언 홍윤화가 스페셜 게스트로 출연했다. SBS 제공

이날 홍윤화가 스튜디오에 등장하자 김숙은 "어떻게 된 거지?"라며 홍윤화의 금팔찌를 바라봤다.

앞서 홍윤화는 '동상이몽2'를 통해 40㎏ 체중 감량에 성공했던 과정을 공개했고, 남편 김민기에게 955만원 상당의 10돈 금팔찌를 선물 받은 바 있다.

홍윤화는 손목에 착용한 금팔찌를 보여주며 "조금 타이트해졌죠?"라고 말했다.

이지혜는 "(금팔찌가) 꽉 낀다. 다이어트 관리 한참 하다가 어떻게 된거냐"고 물었다.

홍윤화는 "조금 행복하게 지냈다"고 너스레를 떨었다.

이에 김구라는 "우리나라에서 제일 유명한 금팔찌 아니냐"고 했고, 홍윤화는 "안 그래도 '동상이몽'에서 금팔찌 맞춘 이후로 내가 망원동 홍금보다. '홍윤화 금 보여줘'라고 하면 바로 금팔찌를 자랑한다"고 말해 웃음을 자아냈다.

<뉴시스>

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