안은진, 서강준에 "올바름 안에 있는 독특함 있어"

배우 안은진이 서강준에게 4차원적인 면모가 있다고 했다.

하퍼스바자코리아는 8일 유튜브 채널에 '서강준&안은진, 10년 차 커플이면 가방 속까지 닮을까?'라는 제목의 영상을 올렸다.

배우 안은진, 서강준. 유튜브 캡처

서강준은 안은진의 첫인상에 대해 "처음에는 이렇게 단정하고 단아하고 예쁜 사람이구나 하고 생각했다. 지나고 보니 밝고 외향적이고 장난기도 많고 흥이 정말 많다"고 했다.

이에 안은진은 "제 별명 중 하나 '안흥진'"이라고 했다.

안은진은 서강준에 대해 "첫 미팅한 날이 기억이 나는데 전형적인 모범생 스타일이라고 생각했다. 굉장히 일찍 와서 차분하게 기다리더라. 거의 정자세로 움직이더라"고 했다.

그러면서 "지금은 저희가 많이 친해지다 보니 올바름 안에 있는 독특함을 발견했다. 4차원의 모습을 플로스 알파로 발견했다"고 했다.

두 사람은 12일 오후 9시20분 첫 방송하는 KBS 2TV 새 토일 미니시리즈 '너 말고 다른 연애'에 출연했다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지