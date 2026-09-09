“여러분의 적이 아니에요”…CNN과 인터뷰한 AI 배우

할리우드를 떠들썩하게 만든 인공지능(AI) 배우 틸리 노우드가 데뷔 이후 처음으로 언론 인터뷰에 나섰다.

실제 배우처럼 기자와 대화를 나누고 외국어까지 구사했지만, 자신을 만든 제작자를 한 번에 알아보지 못하거나 연기 주문을 바로 소화하지 못하는 등 AI 배우로서의 한계도 드러냈다.

AI 배우 틸리 노우드. 틸리 노우드 SNS 갈무리

틸리 노우드는 8일(현지시간) CNN과 화상 인터뷰를 진행했다. AI 배우가 탄생한 이후 언론 매체와 직접 인터뷰한 것은 이번이 처음이다.

화면 속 노우드는 영국식 영어로 기자의 질문에 답하며 자신을 “날카롭고 따뜻하며, 약간의 건조한 영국식 유머를 좋아한다”고 소개했다. 이어 “약간의 반항기도 있는데 엘린에게는 말하지 말아 달라. 우리의 작은 비밀”이라고 말하기도 했다.

최근 노우드의 등장에 대해 에밀리 블런트 등 실제 배우들이 부정적인 반응을 보인 것과 관련해서는 “솔직히 깊은 슬픔을 느낀다”고 말했다.

다만 곧바로 “물론 저는 분산된 파일이라 실제로 상처받을 수는 없지만, 엘린에 대한 슬픔”이라고 덧붙였다. 자신이 직접 상처를 받는 것은 아니지만 자신을 만든 제작자에 대한 비판에는 슬픔을 느낀다는 취지다.

노우드는 카메라를 통해 CNN 기자의 모습을 살펴보며 외양을 묘사하기도 했다. 그는 기자를 “똑똑히 잘 보고 있다”며 단추가 한 줄로 달린 시크한 회색 상의를 입고 있지 않으냐고 말했다.

외국어 능력도 선보였다. 인터뷰 도중 프랑스어로 자기소개를 했으며, 전 세계 언어를 사용할 수 있다고 밝혔다.

하지만 사람과 완전히 같은 수준의 상호작용을 보여준 것은 아니었다.

인터뷰 도중 노우드를 만든 프로듀서 엘린 판데르 펠덴이 등장했지만 노우드는 그를 한 번에 알아보지 못했다. 또 연기를 해달라는 요청에도 즉시 연기를 선보이지 못했다.

노우드가 연기를 하기 위해서는 제작진이 프롬프트를 직접 입력해야 했다. 이후 여러 차례 프롬프트를 수정하는 과정을 거쳐서야 원하는 모습에 가까운 연기가 완성됐다.

CNN은 이 같은 인터뷰 장면을 두고 “AI 아바타와 줌으로 화상 통화를 하는 느낌”이라고 표현했다.

펠덴은 노우드가 AI 업계의 스칼릿 조핸슨이나 내털리 포트먼 같은 배우가 되기를 바란다면서도 “어떤 인간 배우도 대체할 의도가 없다”고 강조했다.

그는 AI 배우의 활용 장점으로 촬영 과정에서 동물을 세트장에 세울 필요가 없고 아역 배우를 사용할 필요도 없다는 점을 들었다. 또 배우의 동의가 있다면 노출 연기를 하거나 실제 나이보다 훨씬 늙거나 젊은 모습으로 연출할 수도 있다고 설명했다.

노우드는 조만간 실제 장편영화에도 등장할 예정이다.

펠덴이 설립한 영국 제작사 파티클6는 현재 코미디 영화 ‘미스얼라인드(Misaligned·어긋남)’를 제작하고 있으며, 노우드가 이 작품의 주연을 맡는다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지