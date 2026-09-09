김진표, 강아지 유산균 한 달간 먹은 황당 사연…“자괴감 든다”

가수 겸 사업가 김진표가 반려견 전용 유산균을 사람용으로 착각해 한 달 넘게 복용한 사연을 공개했다.

김진표는 지난 8일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 술을 마신 다음 날 건강을 위해 각종 영양제와 약을 챙겨 먹는 자신의 습관을 소개하며 이 같은 경험을 전했다.

그는 숙취가 있는 아침이면 소화제와 비타민 등을 한꺼번에 챙겨 먹곤 했다고 밝혔다. 그러던 중 약을 모아둔 선반에서 유산균을 발견했고, 별다른 의심 없이 이를 먹기 시작했다. 김진표는 “맛도 예전에 먹던 유산균 맛 그대로였다”며 이후 해당 제품을 술을 마신 다음 날마다 챙겨 먹었다고 설명했다.

그런데 이후 몸에 원인을 알 수 없는 두드러기가 나타나기 시작됐다. 하루 종일 가방을 메고 있으면 가방끈이 닿은 어깨 부위에 넓게 두드러기가 생겼고, 옆구리가 벌겋게 변하는 증상도 발생했다.

가수 겸 사업가 김진표. 연합뉴스

김진표는 두드러기가 나도 심하게 가렵지는 않았고 며칠이 지나면 자연스럽게 가라앉아 처음에는 크게 신경 쓰지 않았다. 그러나 두드러기가 산발적으로 반복되자 아내에게 이를 알렸고, 증상이 심해지면 병원을 찾아갈 생각이었다고 전했다.

그러다 김진표가 평소처럼 유산균을 먹는 모습을 본 아내가 포장지를 확인하고 “당장 뱉어”라고 말했다. 포장지에는 ‘강아지 전용’이라는 문구가 적혀 있었다.

결국 김진표는 자신이 한 달 넘게 사람용으로 알고 먹었던 제품이 반려견을 위한 유산균이었다는 사실을 뒤늦게 알게 됐다. 그는 “왜 나는 ‘강아지 전용’이라는 글자를 한 번도 보지 못했을까. 자괴감이 든다”라며 황당한 심경을 전했다.

김진표는 해당 제품의 복용을 중단했고, 약 열흘이 지나자 몸 곳곳에 나타났던 두드러기도 사라졌다고 밝혔다. 그는 “혹시 나 같은 사람이 있을까 봐 남긴다”며 자신의 경험을 이른바 ‘임상실험’이라고 표현해 웃음을 자아냈다.

두드러기가 반려견용 유산균 복용 때문에 발생했다는 의학적 인과관계가 확인된 것은 아니다. 다만 반려동물용 유산균은 용도와 성분, 권장 섭취량 등이 다를 수 있기 때문에 사람이 임의로 섭취하는 것은 피해야 한다는 게 전문가들의 지적이다.

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