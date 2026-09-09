'갑상선유두암 투병' 박소담 "행복이 뭔지 늦게 배워"

배우 박소담이 생일을 맞아 8일 개인 유튜브 채널 '소담소담 PARKSODAM'을 시작했다.

그는 첫 영상으로 일본 마쓰야마 여행 브이로그를 공개했다.

유튜브 채널 '소담소담 PARKSODAM'. 유튜브 캡처

'소담소담'은 배우로서의 모습에서 한발 더 나아가 인간 박소담의 편안하고 꾸밈없는 매력을 만날 수 있는 공간이다.

첫 영상은 올여름 홀로 떠난 마쓰야마 여행기다. 설레는 출발부터 맛집과 특색 있는 숙소, 명소 탐방까지 박소담의 따뜻한 시선을 따라 펼쳐지는 여정이 보는 재미를 더한다.

박소담은 영상 말미 내레이션을 통해 유튜브를 시작하며 품었던 마음도 털어놨다. 건강을 회복한 뒤 자연을 자주 찾으며 일상의 소중함을 새롭게 느꼈다는 그는 "이 모든 것들이 얼마나 감사한 건지, 진짜 행복이 뭔지 제가 정말 늦게 배운 것 같다"고 했다.

이어 "요즘 다양한 자연을 보러 다니는데, 그걸 여러분과 나누고 싶다"고 말했다.

박소담은 2021년 갑상선 유두암 진단을 받고 수술 후 회복기를 거쳤다.

그는 지난달 26일 개봉한 영화 '경주기행'에서 네 모녀의 복수 여정을 이끄는 둘째 딸 '영주' 역을 맡았다.

<뉴시스>

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