8월 취업자 18만4000명↑… 청년 취업자 14.3만명↓, 46개월째 내리막

8월 취업자 수가 5개월 만에 가장 큰 폭으로 증가하며 중동전쟁 이전의 증가폭을 회복했지만, 청년층의 고용률은 28개월 연속 하락했다. 반도체 호황에도 제조업의 취업자 수는 26개월째 감소했고, 건설업의 고용 역시 부진이 계속됐다.

9일 국가데이터처가 발표한 ‘8월 고용동향’에 따르면 지난달 취업자는 2973만9000명으로 전년 동월 대비 18만4000명(0.6%) 증가했다. 월간 취업자 수 증가폭은 1월 10만8000명, 2월 23만4000명, 3월 20만6000명으로 두자릿수를 기록한 뒤, 중동전쟁의 여파로 4월(7만4000명)과 5월(-4만명) 크게 위축됐다. 그러다 6월(6만3000명)과 7월(10만8000명), 8월(18만4000명)을 거치면서 점차 회복세를 보였다.

지난 8일 경북 경산시 영남대학교 천마아트센터에서 열린 ‘2026 하반기 영남대학교 취업박람회'에서 대학생들이 기업 채용부스에서 상담을 받고 있다. 뉴시스

다만 연령별 취업자 수 증감은 뚜렷하게 엇갈렸다. 20대(-16만4000명)와 40대(-1만7000명)의 취업자는 감소한 반면, 60세 이상(19만1000명), 30대(9만1000명), 50대(6만2000명)에서는 증가했다. 15~29세 청년층의 취업자 수는 342만8000명으로 1년 전보다 14만3000명 감소해 46개월 연속 마이너스를 기록했다.

업종별로는 보건업및사회복지서비스업(18만6000명), 예술스포츠및여가관련서비스업(7만3000명), 사업시설관리및사업지원서비스업(4만5000명) 등에서 취업자 수가 크게 증가했다. 농림어업(-10만9000명), 숙박및음식점업(-6만1000명), 제조업(-3만8000명), 건설업(-3만2000명) 등에서는 취업자가 감소했다. 숙박및음식점업은 지난해 7월(-7만1000명) 이후 가장 큰 감소폭을 기록했다. 제조업은 26개월, 건설업은 28개월 연속 취업자가 감소했다.

8월 고용률은 63.3%로 전년 동월과 동일했다. 경제협력개발기구(OECD) 비교 기준인 15~64세 고용률은 70.4%로 전년 동월 대비 0.5%포인트 상승했다. 1989년 관련 통계 작성 이후 8월 기준으로는 가장 높은 수치다. 15~29세 청년층 고용률은 44.1%로 1.0%포인트 떨어졌다.

8월 실업자는 58만8000명으로 전년 동월 대비 4000명(0.6%) 감소했다. 실업률은 2.0%로 전년 동월과 동일했다. 15~29세 실업률은 5.4%로 0.5%포인트 올랐다.

8월 경제활동인구는 2973만9000명으로 전년 동월 대비 18만명(0.6%) 늘었고, 경제활동참가율은 64.6%로 지난해와 같은 수준을 유지했다. 비경제활동인구는 1629만7000명으로 전년 동월 대비 7만7000명(0.5%) 증가했는데, 재학·수강(8만명), 연로(6만9000명) 등에서 증가폭이 컸다. 비경제활동인구 중 ‘쉬었음’ 인구는 255만1000명으로 8만9000명(3.4%) 감소했다. 연령대별로 보면 20대(-5만8000명), 30대(-2만5000명), 40대(-1만명), 50대(-5만7000명)에서 쉬었음 인구가 감소했고 60세 이상(5만4000명)에서는 늘었다.

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