“너는 가시라 안 돼”…‘세계 최강’ 안세영, 끝까지 우겨 들어간 ‘벅지 시스터즈’

[진천=권준영 기자] “허벅지”라는 말 한마디에 아시안게임을 앞둔 배드민턴 대표팀 미디어데이가 웃음바다가 됐다. 세계랭킹 1위 안세영(삼성생명)과 여자 복식 국가대표 백하나가 ‘벅지 시스터즈’의 탄생 비화를 공개했다.

대한민국 배드민턴 대표팀 안세영이 8일 충북 진천 국가대표 선수촌에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 대한배드민턴협회 미디어데이에서 취재진 질문에 답변하던 도중 웃음을 터트리고 있다. 진천=뉴시스

대한민국 배드민턴 대표팀 백하나(왼쪽)와 이소희가 8일 충북 진천국가대표선수촌에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 대한배드민턴협회 미디어데이에서 웃음을 터트리고 있다. 진천=뉴시스

8일 충북 진천 국가대표선수촌에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 대표팀 미디어데이에서 백하나는 대한체육회(회장 유승민)가 발간한 자료집에 소개한 ‘벅지 시스터즈’의 이야기를 꺼냈다.

백하나는 자료집에 “김가은 선수, 정나은 선수, 안세영 선수 그리고 나, 이렇게 네 명이 탄탄한 허벅지 때문에 ‘벅지 시스터즈’를 결성했다. 사실 세영이는 여기에 낄 수 없는데 본인이 너무 우겨서 그냥 넣어줬다”고 적었다.

김가은·정나은과 함께 밥을 먹으며 어울리던 중 안세영이 자신도 모임에 끼겠다고 했다는 것이다. 백하나는 “외적으로 봤을 때 가은이 언니랑 저랑 나은이는 누가 봐도 탄탄한 체질을 가지고 있어서 저희끼리 그룹을 결성해서 밥도 먹고 그랬는데 갑자기 세영이가 여기 낀다고 하더라”고 말했다.

대한민국 배드민턴 국가대표 안세영을 포함한 선수들이 8일 충북 진천국가대표선수촌에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 대한배드민턴협회 미디어데이에서 기념 촬영하고 있다. 진천=연합뉴스

‘허벅지 자격’을 놓고도 신경전이 벌어졌다. 백하나는 안세영에게 “너는 가시여서 껴줄 수 없다”고 했지만, 안세영은 자신도 “내적으로는 탄탄하다”고 맞섰다. 결국 백하나는 “억지로 억지로 껴주기는 했는데”라면서 “저희가 좀 가시 취급을 하고 있긴 합니다”라고 말했다.

안세영도 물러서지 않았다. “저는 아직까지도 언니들보다 제 허벅지가 더 좋다고 생각한다”면서 “웨이트할 때도 제가 조금 무게를 많이 든다고 해서 언니들이 어쩔 수 없이 껴준다고 하더라”고 받아쳤다. 그러면서 “그래도 제가 보기에도 언니들만큼 저는 허벅지가 굵다고 생각하고 있습니다”고 자신 있게 말했다.

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