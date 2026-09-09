"가인님은 그저 빛" 송가인, 몰라보게 날씬해진 근황…운동과 식단은

가수 송가인(39)이 몰라보게 날씬해진 근황을 공개한 가운데 과거 공개했던 운동과 식단 관리법이 다시 주목받고 있다.

송가인은 지난 4일 자신의 인스타그램에 사진 여러 장과 함께 서울패션위크 해시태그와 꽃, 하트 이모지를 게재했다. 사진 속 송가인은 검은색 원피스에 하얀 패턴이 들어간 의상을 입고 한층 날씬해진 몸매를 뽐냈다. 특히 날렵해진 턱선을 드러내며 이전보다 슬림해진 모습을 보여 눈길을 끌었다.

이에 송가인이 과거 공개했던 관리 비법에도 관심이 쏠린다. 송가인은 과거 자신의 유튜브 채널을 통해 피부과 선생님의 추천으로 EMS 운동을 시작했다고 밝히며 직접 운동하는 모습을 공개했다.

EMS(Electrical Muscle Stimulation) 운동은 전기 자극을 이용해 근육을 수축시키는 운동이다. 송가인은 물기가 묻어 전기가 통하도록 만든 조끼를 착용하고 운동한다고 설명했다. 일반적인 운동과 달리 전기 자극을 통해 근육에 자극을 주는 방식이다.

송가인은 EMS 운동을 하면서 "살도 빠지고 근육도 생겼다"고 밝힌 바 있다. 특히 한창 열심히 운동했을 당시에는 체력도 좋아졌다며 만족감을 드러냈다. 운동을 마친 뒤에는 "물리치료 하는 느낌"이라고 표현하기도 했다.

운동뿐 아니라 식단 관리도 병행했다. 송가인은 운동 후 삶은 계란을 먹는 모습을 공개하며 꾸준히 식단을 관리하는 모습을 보여줬다. 삶은 계란은 단백질이 풍부하고 포만감이 높은 식품으로, 체중 관리 과정에서 근육량을 유지하고 과식을 줄이는 데 도움을 줄 수 있다.

<뉴시스>

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