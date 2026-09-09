고소영 "월 소비 60%는 SNS 공동구매"

배우 고소영이 SNS 공동구매를 애용한다고 밝혔다.

8일 유튜브 채널 '고소영'에는 '인스타로 의식주 해결하는 고소영의 10년 노하우, 대박 공구템 싹 다 공개'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 고소영은 SNS 공동구매를 통해 구입한 각종 생활용품을 소개했다.

고소영은 "인스타그램에서 정말 소비를 많이 한다"며 "내가 은근히 내향적인 성향이 있다. 돌아다니는 것을 좋아하지 않다 보니 방에 앉아서 자꾸 무언가를 사게 된다"고 했다.

제작진이 "한 달에 100만원을 쓴다고 가정하면 몇 퍼센트가 인스타그램 소비냐"고 묻자 고소영은 "거의 60%"라고 답했다.

고소영은 SNS 공동구매를 선호하는 이유에 대해 "인플루언서들이 상품을 자세히 소개해준다"며 "정상가보다 가격도 저렴하다"고 말했다.

제작진이 "여러 곳에서 계속 공동구매를 진행하면 그것이 사실상 정상가라는 말도 있다"고 하자 고소영은 "왜 그렇게 의심이 많으냐. 나는 그냥 믿는다"고 말해 웃음을 자아냈다.

고소영은 상품을 구매하기 위해 판매자에게 직접 메시지를 보낸 적도 있다고 밝혔다. 그는 "인플루언서에게 '문어는 언제 또 하느냐'고 DM을 보낸다"고 말했다. 그는 "친절하게 답해주는 분도 있고 답장이 없는 분도 있다"고 덧붙였다.

<뉴시스>

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