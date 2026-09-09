韓·佛 “호르무즈 자유 통항 긴밀한 공조 지속”

프랑스를 국빈 방문하고 있는 이재명 대통령은 8일(현지시간) 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령과 양국 간 주요 안보 현안인 호르무즈해협 자유 통항 문제를 두고 긴밀한 공조를 이어가기로 했다.



이 대통령은 이날 프랑스 대통령 집무실 겸 관저인 엘리제궁에서 마크롱 대통령과 정상회담을 한 뒤 공동언론발표에서 “양국이 공유하는 가치와 역량을 토대로 ‘글로벌 전략적 동반자 관계’를 더욱 내실 있게 발전시켜 나가기 위한 협력 방향에 대해 심도 있게 논의했다”며 이같이 밝혔다.

프랑스를 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 8일(현지시간) 파리 엘리제궁에 도착, 환영나온 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령과 기념촬영을 하고 있다. 뉴스1

이번 회담에서는 호르무즈해협의 자유 통항과 국제 안보 현안이 주요 의제로 다뤄졌다. 이 대통령은 파병 문제를 직접 언급하지 않은 채 해협의 안정과 자유로운 항행을 위한 한국의 기여 의지를 재확인했다.



이 대통령은 “지난 4월 저는 프랑스와 영국이 주도한 호르무즈해협 회의에 참여해 해협의 안정과 항행의 자유를 위한 대한민국의 기여 의지를 밝혔다”며 “대한민국과 프랑스는 호르무즈해협에서의 항행의 자유와 글로벌 공급망의 안정이 조속히 회복될 수 있도록 긴밀한 공조를 계속 이어갈 것”이라고 말했다.



양 정상은 양국 군 간 협력의 효율성을 높이기 위한 상호군수지원협정의 조속한 체결도 추진하기로 했다. 이 협정은 전·평시 물자와 용역 등을 상호 지원하고 사후 정산할 수 있도록 대상 품목과 요청 절차, 가격 산정·정산 방식 등을 규정하는 것이 골자다. 양국 정부는 현재 협정 문안을 협의하고 있다.



지난 4월 마크롱 대통령 방한 당시 타결된 군사비밀정보보호협정 개정의정서에도 서명했다.



청와대는 호르무즈해협 파병 문제는 아직 결정된 바 없다는 입장이다. 홍익표 청와대 정무수석은 이날 유튜브 ‘김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장’에서 “대통령께서 순방을 갔다 오고 나면 좀 더 논의가 있어야 할 상황”이라고 말했다. 양 정상은 이와 함께 2030년까지 양국 교역액 200억달러 달성을 목표로 경제·산업 협력을 확대하기로 했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지