서대문, 12일 홍제천 ‘펫 동행 페스티벌’

서울 서대문구 홍제천에서 반려견과 보호자가 함께 즐길 수 있는 페스티벌이 열린다. 서대문구는 12일 홍제폭포 광장에서 오전 11시부터 오후 4시까지 ‘2026 동물보호의 날 기념 서대문 펫 동행 페스티벌’을 개최한다고 8일 밝혔다.



구에 따르면 이날 행사는 반려견 맞춤 운동(Dog Fitness) 시범으로 시작한다. 이어 ‘서대문 내품애(愛)센터’를 통해 반려견을 입양한 보호자에게 입양증서를 전달하고 ‘세계 동물 권리 선언’을 낭독한다.



반려견과 보호자가 함께하는 ‘명랑운동회’도 열린다. 반려견이 대기 자세를 얼마나 오래 유지하는지 겨루는 ‘기다려’, 보호자의 호출에 얼마나 빠르게 달려오는지 경쟁하는 ‘이리 와’, 허들과 터널, 원뿔로 구성된 코스를 통과하는 ‘장애물 달리기’ 등 3개 종목이 펼쳐진다. 경기 후에는 종목별 시상이 진행된다. 행사장 곳곳에는 반려동물 캐리커처와 미용, 건강상담, 인공지능(AI) 행동상담, 유기동물 입양상담, ‘견생네컷’ 등 다양한 체험 부스가 마련된다.



안전한 행사 운영을 위해 공인훈련사 9명이 현장에 배치되며, 종합상황실과 반려견 응급의료센터도 운영된다. 반려문화와 동물복지에 관심 있는 주민 누구나 참여할 수 있고, 행사 당일 현장 신청도 가능하다.

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