인천공항 T1, 1.8조 들여 ‘논스톱 리뉴얼’

인천국제공항 제1여객터미널의 종합개선작업이 추진된다. 인천국제공항공사는 2028년부터 2035년까지 연면적 50만5939㎡의 1터미널 개선 공사를 벌인다. 총 사업비는 1조7780억원에 이른다. 내년 9월 실시설계가 마무리되면 준비기간을 거쳐 곧바로 착공할 계획이다.



2001년 개항한 인천공항 제1터미널의 리뉴얼은 노후시설 개선, 항공보안 강화, 운영환경 개선을 위해 실시된다. 이를 위해서는 노후된 기계, 전기, 통신 등 설비교체와 통합 출입국장 조성, 면세구역 및 사업시설 재배치를 해야 한다.

1일(현지시간) 네덜란드 암스테르담 스히폴국제공항에서 여행객들이 이동하고 있다. 스히폴공항=공항사진기자단

리뉴얼 사업 자체가 대규모로 진행되기 때문에 공항의 정상적인 운영과 여객 불편을 최소화하는 방안을 찾기가 쉽지 않았다. 인천공항공사는 순차적 분할공사를 통한 ‘공항 무중단’ 운영 방식으로 리뉴얼을 추진하는 방법을 택했다. 1터미널을 3개 공구로 나눠 단계별로 공사를 진행하는 것이다.



인천공항공사는 대규모 개선사업을 성공적으로 추진하고 있는 네덜란드 암스테르담 스히폴공항의 리뉴얼 방식을 면밀히 검토했다. 2025년 국제여객수 6877만명을 기록한 스히폴공항은 현재 정상적인 공항운영과 리뉴얼을 동시에 진행하고 있다.



지난 1일(현지시간) 찾은 스히폴공항은 여객들로 북적였다. 리뉴얼 공사가 한창이었지만 출입국장을 오가는 여객들은 여행의 설렘 때문인지 환한 표정이었다. 하지만 여객들이 다니는 통로는 리뉴얼 공사가 한창인 공사장이었다.



개항한 지 110년 된 스히폴공항의 터미널 등 시설물은 건축한 지 60년이 넘어 대대적인 시설개선이 필요했다. 도심에 위치한 데다 추가 확장부지가 없어 공항당국은 기존 시설을 리뉴얼하는 방식을 택했다.



공항을 정상적으로 운영하면서 리뉴얼 공사를 진행하는 도전적인 방식을 택해 공항업계의 주목을 받고 있다.



팀 로아스 스히폴공항 국제협력부장은 “공항운영을 유지하면서 터미널을 리모델링하는 것은 수술 중인 환자의 심장을 열어놓고 수술하는 것과 같다”며 “여객 불편을 최소화하기 위해 신규 탑승동 선제 건설과 야간작업 중심의 순환적 재개발을 진행하고 있다”고 밝혔다.



스히폴공항의 리뉴얼은 2035년까지 100억유로(약 16조원)를 투입해 수용량을 기존 7000만명에서 9000만명 수준으로 확대한다. 리뉴얼의 가장 큰 특징은 대체시설을 우선 확보한 후 순차적으로 공사를 진행한다는 점이다. 기존 시설을 폐쇄하고 공사를 진행하는 일반적인 공법을 과감하게 버렸다. 하지만 여객 불편을 최소화하기 위해 여객 동선과 공사구역을 철저하게 분리했다. 공사비용이 늘었지만 야간시간대를 최대한 활용하는 단계적인 공사를 진행하고 있는 점이 눈에 띄었다.



우선 정상적인 공항운영을 위해 내년 4월까지 5만5000㎡ 넓이에 8개의 탑승 게이트를 갖춘 신규 피어(탑승게이트가 늘어선 탑승동 구역)를 건설한 뒤 나머지 피어들을 순차적으로 개선한다. 신축한 피어에는 기존 공항시설의 교체 및 리뉴얼 작업을 위해 보안검색 및 출입국시설 등이 들어선다. 이 공법은 여객 수용량이 줄어드는 것을 차단하고 소음과 분진 발생 등 부작용을 최대한 줄일 수 있는 특징을 갖고 있다.



김범호 인천국제공항공사 사장직무대행은 “1터미널 리뉴얼을 위한 실시설계는 현재 60% 정도 진행 중이며 3분할로 나눠 공사를 진행하는 방안이 유력하지만 대체 터미널을 새로 짓는 것도 대안으로 마련해 정부와 협의하고 있다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지