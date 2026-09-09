강원, 전국 첫 ‘곤충산업 거점 단지’ 가동

강원에 전국 최초로 조성된 곤충산업 거점단지가 본격적인 운영에 들어간다. 인공지능(AI)과 로봇 자동화 기술을 접목해 곤충 생산과 가공은 물론 유통까지 아우르는 산업거점 역할을 하게 될 전망이다.



강원도는 곤충산업 거점단지 준공식을 열고 본격적인 운영에 들어간다고 8일 밝혔다. 춘천시 동산면 일원 2만3815㎡ 부지에 조성된 거점단지에는 총 200억원이 투입됐다. 국내 최초 AI 기술을 적용한 스마트 팩토리팜과 임대형 스마트팜, 첨단융복합센터를 갖췄다.



도는 거점단지 핵심 시설에 자체 보유 특허 기술 5건을 적용했다. 사육 전 과정에는 AI와 로봇 기술을 도입해 실시간 생육 제어를 구현했다. 또 스마트 안전위생기준을 적용해 제약·식품 대기업이 즉시 사용할 수 있는 바이오 원료 생산체계를 구축했다.



거점단지에서는 식품과 사료는 물론 의약·바이오 소재로 쓰이는 갈색거저리(밀웜)를 사육·생산하게 된다. 농가별로 생산된 밀웜의 품질 편차를 줄이기 위해 거점단지가 우수한 원종을 보급하면 지역 농가는 증식에만 전념할 수 있도록 했다.

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