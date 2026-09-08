‘인천 비하’ 현수막 논란, 정치권까지 번졌다…FC서울 “사안 예의주시”

프로축구 FC서울과 인천유나이티드의 경기에서 인천 지역을 비하하는 내용의 현수막이 등장해 논란이 일고 있다. 여야 정치권까지 비판을 제기하면서 파장이 커지는 분위기다.

지난 5일 서울월드컵경기장에서 열린 FC서울과 인천유나이티드의 K리그 경기에서 ‘전달水+조건盜=人賤 UTD’라는 문구의 FC서울 응원석 현수막이 등장했다. 연합뉴스

앞서 지난 5일 서울월드컵경기장에서 열린 FC서울과 인천유나이티드의 K리그 경기에서 ‘전달水+조건盜=人賤 UTD’라는 문구의 FC서울 응원석 현수막이 등장했다. ‘전달水’는 전달수 전 인천유나이티드 대표이사의 이름 중 ‘수’를 ‘물 수(水)’로 바꿔 2024년 경기 중 발생한 물병 투척 사태를 겨냥한 표현으로 풀이된다. ‘조건盜’는 현 조건도 대표이사의 셀프 연봉 인상 논란을 ‘도둑 도(盜)’로 비튼 것으로 해석된다.

특히 인천 지명 한자를 ‘仁川’에서 ‘人賤’으로 바꾼 문구가 담기면서 논란이 커졌다. ‘人賤’은 ‘사람이 천하다’는 의미로 해석될 수 있어 라이벌 구단 간 도발을 넘어 인천 지역과 시민을 비하한 것 아니냐는 비판이 제기됐다. 이른바 ‘경인더비’로 오랜 기간 라이벌 관계를 이어온 터라 구단을 향한 걸개와 구호 등이 K리그 응원문화에서 낯설지는 않지만, 지역 자체를 겨냥한 것으로 읽힌다는 점에서 논란의 성격이 다르다는 지적이 나온다. 인천유나이티드는 인천시민의 성원 등으로 탄생한 시민구단이다.

정치권에서도 문제를 제기했다. 더불어민주당 인천시당은 성명을 내고 “특정 구단을 넘어 그 연고지와 지역 주민을 조롱하고 모욕하는 행위”라고 비판했다. 국민의힘 인천시당도 논평을 내고 “특정 지역과 시민을 비하하는 표현까지 응원 문화라는 이름으로 용인될 수는 없다”며 FC서울의 입장 표명과 사과를 촉구했다.

박찬대 인천시장은 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 직접 입장을 밝혔다. 박 시장은 인천유나이티드 구단주이자 인천시장으로서 이번 사안을 좌시하지 않겠다며 “팬들과 인천시민을 모욕하는 행위에 대해 분노와 깊은 유감을 표한다”고 강조했다. 재발 방지와 책임 조치가 제대로 이뤄질 때까지 단호하게 대응하겠다는 뜻을 밝혔다.

박찬대 인천시장은 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 직접 입장을 밝혔다. 박찬대 인천시장 페이스북 캡처

논란의 또 다른 관심사는 FC서울의 대응이다. FC서울은 GS스포츠가 운영하는 프로축구단이다. 구단이 직접 제작하거나 게시한 현수막이 아니라 서포터즈가 경기장에서 내건 표현이라고 하더라도 경기장 내 응원문화에 대한 구단의 관리 책임을 어디까지 볼 것인지는 별개의 문제다.

FC서울 관계자는 현수막 논란 관련 통화에서 “구단이 서포터즈나 팬들의 행동을 사실상 강제할 수는 없는 부분이 있다”고 말했다. 이어 “현재 드러난 상황을 바탕으로 어떻게 하면 경기장 안에서 이런 현수막이 펼쳐지지 않도록 할 수 있었는지, 그 과정에서 어떤 부분이 미숙했는지 등을 확인하고 있다”고 설명했다. 그러면서 “이번 사안을 어떻게 진행할지 예의주시하고 있다”고 밝혔다.

한국프로축구연맹은 FC서울 측에 사실확인서를 요청한 것으로 알려졌다. 향후 현수막의 게시 경위와 구단의 사전 인지 여부, 관련 규정 적용 가능성 등에 따라 후속 조치가 이뤄질 가능성이 있다.

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