‘반도체의 힘’… 명목GDP 47년來 최고… 올해 1인당 국민소득 4만달러 넘본다 [뉴스 투데이]

반도체 수출 급증으로 올해 2분기 명목 국내총생산(GDP)이 지난해 동기보다 26.4%나 뛰었다. 1979년 고도 성장기와 맞먹는 47년 만의 최대 증가폭이다. 명목 GDP 급증은 한국 경제 덩치가 1년 사이 급격히 커졌음을 의미한다. 이에 따라 올해 1인당 국민소득도 4만달러를 돌파할 가능성이 커졌다.

한국은행이 8일 발표한 ‘2분기 국민소득(잠정)’에 따르면 명목 GDP는 지난해 같은 기간보다 26.4% 성장해 1979년 3분기(27.7%) 이후 약 47년 만에 최고 증가폭을 기록했다. 1분기와 비교하면 9.2% 증가했다. 명목 GDP는 국내 생산물의 수량에 해당 기간의 가격을 곱해서 산출한다. 올해는 고대역폭메모리(HBM), 낸드 플래시 등 반도체 가격이 비싸지면서 명목 GDP가 급증했다.

한국은행은 반도체 수출 호조에 힘입어 2분기 실질 국내총생산(GDP) 성장률(직전분기대비·잠정치)이 0.6%로 집계됐다고 8일 밝혔다. 분기 성장률은 지난해 1분기 역성장(-0.2%) 이후 2분기 0.6%, 3분기 1.4% 등으로 개선되다가 4분기 -0.1%로 다시 하락한 뒤 올해 반등했다. 한은은 8월 수정 경제전망에서 올해 실질 GDP 성장률 전망치로 3.3%를 제시했다. 기존 예상치인 2.6%에서 0.7%포인트 대폭 상향 조정한 것으로 2021년(4.7%) 이후 5년 만의 최고치다. 8일 인천 연수구 인천신항 컨테이너 터미널에 컨테이너가 쌓여 있다. 뉴시스

김화용 한은 국민소득부장은 “2분기의 명목 GDP 성장세가 확대된 것은 GDP디플레이터(종합물가지표)가 1분기 12.9%에서 2분기 21.9%로 큰 폭 상승한 결과”라며 “반도체를 중심으로 수출 디플레이터가 56.6%로 큰 폭 상승했다”고 밝혔다. 이어 “명목 GDP 성장세 확대는 반도체 산업을 중심으로 한 기업의 수익성 개선을 의미하며, 이는 먼저 총영업이익 증가로 나타나고 정부·가계 소득 증가로 이어질 것”이라고 예상했다.

2분기에는 반도체 외에도 화학제품, 운송, 장비제조업, 서비스업의 도소매 등도 실적 개선 흐름이 나타났다. 석유정제업은 정제 마진이 개선됐고 의약품·화장품 수출이 증가했으며 고부가 선박 수출도 늘었다.

기업 실적을 반영하는 2분기 총영업잉여는 전기보다 18.5% 늘어 2010년 통계 공표 후 역대 최고 증가율을 기록했다. 전년 동기와 비교하면 48.2% 증가했다.

벌어들인 외화가 많다 보니 총저축률은 45.6%로 1970년 1분기 통계 공표 후 역대 최고 수준에 달했다. 전 분기와 비교하면 3.9%포인트 불어났다. 김 부장은 총저축률 증가에 대해 “소득이 늘었지만 소비는 그만큼 늘지 않았기 때문으로, 향후 소비할 수 있는 여력이 증가했다는 의미”라며 “미래의 민간 소비나 투자에 영향을 줄 수 있다”고 전했다.

실질 국민총소득(GNI)도 666조8000억원으로 1분기보다 3.1% 증가했다. 실질 GNI는 교역조건이 개선되고 실질 무역이익이 크게 늘면서 실질 GDP 성장률(0.6%)을 상회했다. 전년 동기 대비 증가율(15.6%)은 1988년 4분기 이후 약 38년 만에 최고 수준이었다. 실질 GNI는 우리 국민이 국내외에서 벌어들인 소득의 실질구매력을 보여준다.

1인당 국민소득을 파악하는 데 쓰이는 명목 GNI는 846조9000억원으로 1분기보다 8.8%, 전년 동기보다는 26.4% 증가했다. 명목 GNI는 명목 GDP에 국민이 해외에서 벌어들인 소득(명목 국외순수취요소소득)을 더한 수치다.

명목 GNI가 증가함에 따라 올해 국민소득 4만달러 돌파도 가시권에 들어왔다. 한국의 1인당 국민소득은 2014년 처음으로 3만달러를 넘어선 이후 12년간 ‘3만달러’ 박스권에 머물러 있었다.

김 부장은 “상반기에 명목 GNI 증가율이 21.8%였다”며 “남은 기간에 예상치 못한 충격이 없고 연간 명목 GNI 증가율이 현 수준을 유지하며 환율 안정세가 유지된다면, 올해 미 달러화 기준 1인당 GNI는 4만달러를 넘어설 가능성이 매우 높아졌다”고 밝혔다.

2분기 실질 GDP 성장률 잠정치는 1분기 대비 0.6%로 7월 발표한 속보치와 같다.

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