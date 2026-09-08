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은행 주담대 연체 경고음… 3년 반 새 2배 넘게 증가

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구윤모 기자 iamkym@segye.com

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국내 은행권의 주택담보대출 연체 잔액이 3년 반 새 2배 넘게 불어난 것으로 나타났다.

서울 한 금융기관에 붙은 담보대출 안내문 모습. 연합뉴스
서울 한 금융기관에 붙은 담보대출 안내문 모습. 연합뉴스

8일 국회 정무위원회 소속 국민의힘 박성훈 의원이 금융감독원으로부터 제출받은 ‘국내은행 주택담보대출 건전성 현황’에 따르면 국내은행의 주담대 채권은 2022년 말 644조3000억원에서 올해 6월 말 779조2000억원으로 21%가량 증가했다. 1개월 이상 연체채권은 1조원에서 2조2000억원으로 120% 늘었다. 3개월 이상 연체채권 역시 5000억원에서 1조4000억원으로 증가했다.

주담대 연체 잔액이 가장 많은 곳은 NH농협은행으로 5117억3000만원에 달했다. 이어 KB국민은행(3680억2000만원), 우리은행(3419억6000만원), 하나은행(3026억6000만원), 신한은행(2168억8000만원) 등 순이었다. 지방은행 중에선 전북은행의 연체잔액이 지난해 말 52억6000만원에서 올해 6월 말 328억1000만원으로 523.8% 급증했다.


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