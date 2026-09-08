조국 “합당 밀약설 사과를”… 김민석 “무슨 말인지”

더불어민주당과 조국혁신당의 합당·연대 논의가 시작부터 ‘신뢰’ 문제에 부딪혔다. 김민석 민주당 대표는 8일 ‘합당 밀약설’과 색깔론 공세에 대한 사과를 요구한 조국 혁신정책연구원장을 향해 “무엇을 이야기하는지 잘 모르겠다”며 선을 그었다. 민주당은 합당을 전제로 하지 않은 채 연대와 통합 방식을 당내 기구에서 논의하겠다는 입장인 반면 혁신당은 합당 논의에 앞서 민주당의 사과와 기존 약속 이행이 먼저라고 맞서고 있다.

김민석 민주당 대표(오른쪽), 조국 혁신정책연구원장.

김 대표는 이날 유튜브 채널 민주당TV ‘민티07’에서 조 원장의 사과 요구에 대해 “당에서 그런 것을 한 적이 있나 잘 모르겠다”며 “상황을 정확하게 이해해야 될 것 같다”고 말했다. 이어 “지금은 합당이 전제가 돼 있는 것이 아니라 합당할 수도 있고 연대할 수도 있다”며 관련 논의를 대통합추진단에 맡긴 만큼 “저는 그에 대해 일절 이야기하지 않고 있다”고 했다. 그러면서 “양당 당원들이 압도적으로 동의하면 합당할 수도 있고 아니면 연대할 수도 있다”며 지도부가 개별 의견을 내지 않는 것이 좋겠다는 입장도 밝혔다.



조 원장이 문제 삼은 것은 민주당 일각에서 제기된 ‘합당 밀약설’과 혁신당 정책에 대한 색깔론이다. 조 원장은 자신과 정청래 전 민주당 대표가 당권과 대권을 나눠 갖기로 밀약했다는 의혹과 혁신당의 토지공개념 등을 ‘사회주의 정책’이라고 비판한 데 대해 전날 “사과해야 한다”며 이를 합당 논의의 “기본조건”이라고 했다. 양당 간 신뢰 회복 없이 합당부터 논의하면 지분 다툼으로 비칠 수 있다는 게 혁신당의 입장이다.



함께 출연한 송영길 의원은 조 원장의 이재명 대통령 재판 관련 발언도 비판했다. 조 원장이 이 대통령 사건의 공소취소를 밀어붙일 경우 “정치적, 법적으로 낭패를 볼 수 있다”고 한 데 대해 송 의원은 “때와 장소가 어긋나게 말을 하면 본인의 취지와 다르게 해석될 수밖에 없다”며 “왜 생뚱맞게 때와 장소가 안 맞게 이런 말을 하는지 안타깝다”고 했다.



조 원장도 이날 페이스북을 통해 혁신당의 ‘레드팀’ 역할을 재차 강조했다. 그는 “저와 조국혁신당이 이재명정부의 성공을 위해 레드팀 역할을 선언하고 실천하고 있음을 잘 알 것”이라며 진영 내부 문제를 지적한다고 ‘적’으로 규정하는 논리를 비판했다. “민주 사회에서는 누구든 레드팀 역할을 할 수 있다”며 “이를 금지하거나 억압하는 자들은 ‘간신’”이라고도 했다.



혁신당은 민주당에 기존 약속 이행도 요구하고 있다. 황현선 최고위원은 “훈계와 발뺌이 아닌 무너진 신뢰와 약속부터 실천으로 증명하라”며 지난 대선 직후 진보 5당 원탁회의에서 논의된 교섭단체 구성요건 완화를 거론했다. 김 대표는 전날 교섭단체 정수 조정 논의를 본격화하겠다고 밝힌 상태다.

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