병무청, 2027년도 공군 일반병 3662명 첫 공개 선발…경쟁률 12.5대 1

병무청은 8일 오후 2시 정부대전청사에서 2027년 입영할 공군 일반병 3662명을 전산 추첨으로 공개 선발했다.

공군 일반병 선발이 공개 추첨 방식으로 진행된 것은 이번이 처음이다.

2027년도 입영대상 공군 일반병 공개선발이 8일 정부대전청사에서 열린 가운데 참관인이 난수 추첨을 하고 있다. 병무청 제공

2027년 입영 공군 일반병은 8월과 10월 총 2회 나눠 모집한다.

8월 모집엔 총 4만4226명이 지원해 12.5대 1의 경쟁률을 기록했다.

이번 선발 규모는 내년 공군 일반병 입영 계획의 40%이며, 나머지 60%는 오는 10월 중 선발할 예정이다.

1차 선발결과는 이날 오후 5시 병무청 홈페이지에 공개되며 개별 알림 문자도 발송된다.

1차 선발자 중 병역판정검사를 받지 않은 사람은 다음 달 14일까지 검사를 마쳐야 하며, 최종 선발자는 범죄 경력 조회 등을 거쳐 10월 23일 확정된다.

앞서 병무청은 지난 4월 공군 일반병을 점수제로 선발하던 기존 방식을 폐지하고 공개 추첨 방식의 무작위 선발로 변경했다.

기존 점수제 방식은 자격·면허 등 지원자의 스펙을 점수로 환산해 고득점순으로 뽑는 방식으로, 청년들의 시간·비용 부담을 키우고 과도한 경쟁을 조장한다는 지적을 받아 왔다.

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