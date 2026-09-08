하루 거래 ‘0건’ 좀비코인 수두룩…“가격 변동 주의” [코인 브리핑]

국내 중소 가상자산 거래소에 상장된 알트코인 100여개가 온종일 한 번도 거래되지 않는 사실상 ‘개점휴업’ 상태인 것으로 나타났다. 거래량이 적을 경우 소규모 거래에도 가격이 크게 요동칠 수 있다는 점에서 투자자 주의가 요구된다.

8일 가상자산업계에 따르면 전날 오후 2시 기준 코빗(디지털X)에서 거래 지원되는 가상자산 190여개 중 80여개의 24시간 거래대금이 0원으로 집계됐다. 알트코인은 비트코인을 제외한 나머지 암호화폐를 뜻한다. 코인원에서도 360여개 중 130여개의 거래가 온종일 전무한 것으로 확인됐다. 두 거래소에서 중복 상장된 것을 제외하면 ‘개점휴업’ 상태의 알트코인은 100개가 넘을 것으로 추산된다. 하루 거래대금이 1만원이 되지 않는 알트코인도 다수 발견됐다.

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거래량이 많지 않은 코인은 소수의 거래 체결에도 가격이 크게 움직일 수 있다. 마지막 거래가 이뤄진 체결가에서 멈추다 보니 같은 자산이라도 거래소별로 가격 격차도 크게 나타난다. 실제로 한 코인의 경우 24시간 거래대금이 업비트와 빗썸에선 각 4억2000만원, 8000만원 수준이었으나 코빗과 코인원에선 각 5000원, 0원을 기록했다. 코인 가격은 업비트 131원, 빗썸 129원, 코인원 119원, 코빗 105원으로 형성돼 거래소별 최저가와 최고가 차이가 20%가량 발생했다.

현재 가상자산 거래소에선 유동성공급자(LP) 등의 직접적인 거래 관여가 허용되지 않고 있다. 거래소에서 자체적인 수수료 면제 등 이벤트를 통해 거래를 유도할 수 있으나, 거래량이 극도로 적은 알트코인의 경우 이벤트 대상이 되지 않거나 효과가 제한적이다.

업계 관계자는 “임의로 유동성을 공급할 수 있는 방법이 없다 보니 거래소들이 수수료 이벤트 등을 시도하고 있지만 관리에 어려움이 있다”며 “LP와 마켓메이커(MM·시장조성자) 도입 등 향후 제도적 개선 논의가 이뤄져야 할 것”이라고 말했다.

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