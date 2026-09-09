사과가 심심해? : 문해력 키우는 《한자어 탐정단》 - 003

□ 수사 단어 ·사과(謝過) : 자신의 잘못(過)을 인정하고 상대방에게 용서를 구함(謝). [잘못을 빌다] (Apology) ·심심(甚深)하다 : 마음에 드는 구석이 없어 지루하다는 뜻이 아니라, "마음의 깊이(深)가 아주 깊고 간절하다"라는 뜻의 한자어! ·사과(沙果) : 사과나무의 열매. 달고 아삭아삭한 맛이 나는 과일. [먹는 과일] (Apple) ·감사(感謝) : 고맙게 여김. (사과의 '사'와 같은 글자!) ·과오(過誤) : 잘못이나 허물. (사과의 '과'와 같은 글자!)

□ 수사 보고서

탐정 여러분, 얼마 전 뉴스에서 "심심한 사과를 드립니다"라는 문장을 보고 많은 사람이 "사과하는 태도가 맞냐, 진심으로 사과하는 거냐!", "장난치냐!"라며 화를 낸 사건이 있었습니다.

문제의 사과(謝過)는 "내 잘못을 인정하고 용서를 구하는 행동"을 뜻합니다. '사(謝)'는 '말씀 사' 자인데, 여기서는 '사례할 사, 용서를 빌 사'로 쓰여요. '감사합니다' 할 때의 바로 그 '사' 자죠! '과(過)'는 '지날 과' 자인데, 여기서는 '잘못/허물 과' 자로 쓰입니다. '내 과오를 인정한다' 할 때의 그 글자예요. 즉, 내 잘못(過)에 대해 진심을 담아 용서를 구하는 말(謝)을 전한다는 뜻입니다.

여기에 쓰인 '심심(甚深)하다' 역시 지루하다는 뜻이 아니라, "마음의 깊이(深)가 깊을 대로 깊다"라는 표현이에요. 즉, '심심한 사과'는 "마음 깊은 곳에서 우러나오는 가장 진지하고 간절한 사죄"라는 뜻이랍니다!

□ 수사 확인

1. 다음 뉴스 제목 중 '사과'의 의미가 나머지와 다른 하나를 골라보세요.

① 유명 연예인, 과거 행동에 대해 공식 사과

② 올해 기상 악화로 사과 수확량 크게 줄어

③ 정치권, 국민들의 비판에 고개 숙여 사과

④ 잘못을 알고도 사과하지 않는 태도는 문제

2. 학교 게시판에 올라온 '칭찬합시다' 글입니다. 빈칸에 알맞은 단어를 써넣으세요.

[<보기> : 사과(謝過), 감사, 과오, 심심]

“어제 제 실수로 짝꿍의 소중한 물건을 망가뜨리는 큰 ( ① )를 저지르고 말았습니다. 화가 많이 났을 텐데도 제 진심 어린 ( ② )를 너그럽게 이해하고 받아준 짝꿍에게 ( ③ )한 ( ④ )의 인사를 전하고 싶습니다. ”

□ 수사 단서

단어 뒤에 오는 서술어의 표정을 살펴보면 진짜 정체가 보여요! '말씀을 전하다, 받아들이다, 고개 숙이다'처럼 마음을 주고받는 맥락에는 용서를 빌 사과(謝過)입니다.

유도 질문: “뉴스에 나온 '심심한 사과'는 맛없는 과일을 준다는 뜻일까, 아니면 마음 깊이 용서를 구한다는 뜻일까?”

[정답]

1번: ②

2번: ① 과오 ② 사과 ③ 심심 ④ 감사

「한자어 탐정단」 시리즈 제공 : 세계일보·캐리에듀 문해력 연구소

매주 월, 수 연재

※본문의 「한자어 탐정단」은 캐리에듀 러닝센터에서 다운로드 가능합니다. (PDF)

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