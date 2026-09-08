천하람 "강신철 아들, '이모부 찬스'로 7억원대 분당 상가 취득"

강신철 국방부 장관 후보자의 20대 아들이 분당 양지마을의 7억원대 상가를 매입하는 과정에서 이모·이모부로부터 거액의 돈을 '기획 증여' 받았다고 개혁신당 천하람 대표 권한대행 겸 원내대표가 8일 주장했다.

개혁신당 천하람 대표 권한대행 겸 원내대표가 지난 7일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 강신철 국방부 장관 후보자가 아들의 분당 양지마을 상가 매입 내역을 인사청문요청안에서 은폐했다는 의혹을 제기하고 있다. 연합뉴스

천 권한대행은 이날 페이스북에 "강 후보자의 29살 아들이 양지마을 7억원 상가를 매입한 자금 출처를 밝혀냈다. 후보자의 처형과 동서, 즉 후보자 아들의 이모와 이모부로부터 7억1천550만원을 10년간 빌렸던 것"이라며 "세상에 어느 이모, 이모부가 취업한 지 1년밖에 안 된 조카에게 7억원을 냉큼 빌려주나"라고 적었다.



그는 "특히 이모부인 전모씨에게서 무이자로 2억1천550만원을 10년간 빌렸다. 증여세를 회피할 수 있는 무이자 차용증 한도인 2억1천700만원을 꽉 채운 것"이라며 "말이 빌린 거지 치밀하게 계획된 가족 간 증여나 다름없다. 살다 살다 '이모부 찬스'는 듣지도 보지도 못했다"고 지적했다.



그러면서 "지금 20·30세대는 신혼집을 구하려 해도 부동산 규제 때문에 6억 이상 은행 대출도 받지 못하는데, 누구는 이모·이모부가 7억원 덜컥 빌려줘서 몇 년 뒤에 신축 분당 아파트에 살게 생겼다"며 "대통령이 천명한 '부동산 투기 근절'이 거짓말이 아니라면 지명 철회해야 할 일이다. 지명 철회를 강력히 촉구한다"고 말했다.

<연합>

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