韓 기업들 몽골서 성과…450만달러 규모 업무협약 체결

한국·몽골·중국·인도네시아 4개국 기업인과 경제 관계자들이 참여한 ‘PARTNERSHIP INTERNATIONAL BUSINESS FORUM(파트너십 인터내셔널 비즈니스 포럼) 2026’이 지난 2일(현지시간) 몽골 울란바토르에서 개최됐다.

몽골상공회의소와 업무협약을 체결한 GMSA 장정미 회장(왼쪽과 현지 관계자가 기념사진을 촬영하고 있다. GMSA 제공

몽골 외교부가 주최한 이번 포럼은 몽골상공회의소, 몽골 A.U.N.T, 대한민국 글로벌경영지원협력협회(GMSA)가 공동 주관했다. 행사에는 4개국 총 180개 기업이 참여해 제품과 기술, 서비스를 소개하고 수출 상담과 비즈니스 매칭을 진행했다.

이날 한국 참가기업 30개사는 몽골과 중국 등 해외 기업과 총 68건, 450만달러 규모의 업무협약을 체결했다.

한국 기업의 주요 협력 분야는 화장품, 건강식품, 인공지능(AI), 드론, 교육, 바이오·헬스케어, 환경, 스마트팜, 의류, 건설 및 투자 등으로 다양했다. 몽골 기업과는 광물, 캐시미어, 농·축산물 등 몽골의 주요 자원을 활용한 교역과 협력 가능성도 논의됐다.

참가기업들은 무역과 투자, 제조, 유통, 교육, AI, 온라인 플랫폼 등 다양한 분야에서 해외시장 진출과 공동사업 추진 방안을 협의했다. 포럼에는 바트뭉흐 바트체첵 몽골 외교부 장관도 참석해 4개국 기업인 간 교류와 협력에 의미를 더했다.

장정미 GMSA 회장은 참가 기업인 대표 인사말에서 지난 7월 이재명 대통령의 몽골 국빈 방문을 언급하며, 양국 관계 발전과 경제협력 확대를 위해 힘써 온 바트체첵 장관의 리더십과 노력에 경의를 표했다.

장 회장은 “국가 간의 굳건한 신뢰가 기업 간 협력으로 이어지고, 그 협력이 실질적인 경제적 성과로 연결될 때 국가 간 관계도 더욱 강하고 오래 지속될 수 있다”고 말했다. 이어 “앞으로도 몽골·중국·대한민국·인도네시아의 기업과 기관을 연결하는 가교가 되어 실질적인 비즈니스 교류가 지속될 수 있도록 함께하겠다”고 덧붙였다.

행사에서는 GMSA와 몽골상공회의소 간 업무협약도 체결됐다. 양 기관은 이번 협약을 바탕으로 한국과 몽골 기업 간 교류를 활성화하고, 우수기업과 제품의 상호 시장 진출, 수출 상담, 비즈니스 매칭 및 공동사업 발굴 등에 협력하기로 했다.

GMSA는 이번 포럼과 업무협약을 계기로 몽골상공회의소를 비롯한 관련 기관 및 기업들과 후속 협의를 이어갈 예정이다. 또한 참가기업의 수출과 투자, 기술 교류 및 해외시장 진출을 지원하기 위한 실질적인 협력사업을 추진할 계획이다.

아울러 4개국은 내년 포럼은 인도네시아 자카르타에서 개최하기로 합의했다. 몽골에서 시작된 기업 간 협력과 네트워크를 인도네시아를 비롯한 아시아 시장으로 확대해 나갈 방침이다.

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