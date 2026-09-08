장기하 "내 음악 듣고 뒷말 많이 나왔으면"

가수 장기하가 첫 솔로 정규앨범 '산산조각'의 제작 과정을 공개한다.

9일 오후 10시30분 방송되는 MBC TV '라디오스타'에는 김창옥, 장기하, 스윙스, 전소연이 출연한다.

장기하. MBC

장기하는 이날 첫 솔로 정규앨범 '산산조각'을 소개한다. 타이틀곡은 '너나 나나'로, 평소 대화에서 사용하는 억양에서 영감을 얻어 만든 곡이라고 설명한다.

그는 방송에서 '너나 나나'를 무반주로 선보일 예정이다.

앨범은 일반적인 제작 순서와 다른 방식으로 완성됐다.

장기하는 자신이 쓴 시를 여러 감독에게 전달했고, 이를 바탕으로 만들어진 시나리오에 직접 출연해 약 30분 분량의 무성영화를 먼저 제작했다.

이후 완성된 영상의 프레임을 수정하지 않은 채 장면과 움직임에 맞춰 음악과 가사를 만들었다고 밝힌다.

이 같은 방식에는 영화 음악 작업 경험도 영향을 미쳤다. 장기하는 영화 '밀수'와 '베테랑2'의 음악 작업을 하며 영상에 맞춰 음악을 만드는 방식을 익혔다고 설명한다.

자신의 음악에 대한 생각도 전한다.

장기하는 "내 음악을 듣고 뒷말이 많이 나왔으면 좋겠다"며 모든 사람이 좋아하는 음악보다 호불호가 분명한 작품을 만들고 싶다는 뜻을 밝힌다.

자신의 곡에 악성 댓글이 달릴 경우 팬들이 '그건 니 생각이고'라는 곡 제목을 활용해 대응한다는 이야기도 한다.

<뉴시스>

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