레바논 전통무용단, 10일 경주엑스포대공원서 이색 공연 펼쳐

경북문화관광공사는 10일 오후 7시 경주엑스포대공원 문화센터에서 '제19회 아랍문화제'를 개최한다고 8일 밝혔다.

공사와 한국-아랍소사이어티가 공동 주최하는 이 문화제에서는 레바논을 대표하는 '하야킬 바알벡' 무용단이 공연에 나선다.

이 무용단은 지난해 12월 레오 14세 교황의 레바논 방문 때 환영행사에서 공연한 바 있다.

특히 대표 공연인 '답케(Dabke)'는 레바논을 비롯해 요르단과 시리아, 팔레스타인 등 레반트 지역에서 오랜 세월 이어져 온 전통춤으로, 여러 사람이 역동적인 리듬에 맞춰 함께 춤을 추는 군무가 특징이다.

행사가 열리는 경주는 고대부터 동서 문물이 교류했던 흔적이 남아 있는 도시라는 점에서도 의미를 더한다.

라바논 무용단 '하야킬 바알벡'. 공사 제공

경주에서는 괘릉 무인석상과 미추왕릉의 황금보검, 천마총의 유리공예품 등을 통해 신라가 주변 국가들과 활발하게 교류했던 흔적을 확인할 수 있다.

공연에 앞서 이집트 출신 방송인 새미 라샤드가 진행하는 '컬처토크'도 마련된다.

그는 한국과 아랍 간 교류 역사를 살펴보고 다소 낯설게 느낄 수 있는 아랍 문화를 쉽게 소개할 예정이다.

이번 컬처토크에서도 경주의 국제교류 역사와 아랍 문화를 함께 살펴보며 양 지역의 문화적 접점을 이해하는 시간을 가질 예정이다.

공연은 무료로 진행된다.

한국-아랍소사이어티는 2008년 한국과 아랍연맹 22개 회원국 간 교류와 협력 확대를 위해 설립된 민관합동기구다.

김남일 경북도문화관광공사 사장은 "레바논의 전통과 문화를 담은 공연이 한국과 레바논 양국의 문화적 이해 및 교류를 넓히고 경주가 세계 각국의 문화와 예술이 함께하는 국제적인 문화관광도시로 자리매김하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지