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레바논 전통무용단, 10일 경주엑스포대공원서 이색 공연 펼쳐

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경주=이영균 기자 lyg0203@segye.com

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경북문화관광공사는 10일 오후 7시 경주엑스포대공원 문화센터에서 '제19회 아랍문화제'를 개최한다고 8일 밝혔다.

 

공사와 한국-아랍소사이어티가 공동 주최하는 이 문화제에서는 레바논을 대표하는 '하야킬 바알벡' 무용단이 공연에 나선다.

 

이 무용단은 지난해 12월 레오 14세 교황의 레바논 방문 때 환영행사에서 공연한 바 있다.

 

특히 대표 공연인 '답케(Dabke)'는 레바논을 비롯해 요르단과 시리아, 팔레스타인 등 레반트 지역에서 오랜 세월 이어져 온 전통춤으로, 여러 사람이 역동적인 리듬에 맞춰 함께 춤을 추는 군무가 특징이다. 

 

행사가 열리는 경주는 고대부터 동서 문물이 교류했던 흔적이 남아 있는 도시라는 점에서도 의미를 더한다. 

라바논 무용단 &#39;하야킬 바알벡&#39;. 공사 제공
라바논 무용단 '하야킬 바알벡'. 공사 제공

경주에서는 괘릉 무인석상과 미추왕릉의 황금보검, 천마총의 유리공예품 등을 통해 신라가 주변 국가들과 활발하게 교류했던 흔적을 확인할 수 있다. 

 

공연에 앞서 이집트 출신 방송인 새미 라샤드가 진행하는 '컬처토크'도 마련된다.

 

그는 한국과 아랍 간 교류 역사를 살펴보고 다소 낯설게 느낄 수 있는 아랍 문화를 쉽게 소개할 예정이다.

 

이번 컬처토크에서도 경주의 국제교류 역사와 아랍 문화를 함께 살펴보며 양 지역의 문화적 접점을 이해하는 시간을 가질 예정이다.

 

공연은 무료로 진행된다.

 

한국-아랍소사이어티는 2008년 한국과 아랍연맹 22개 회원국 간 교류와 협력 확대를 위해 설립된 민관합동기구다.

 

김남일 경북도문화관광공사 사장은 "레바논의 전통과 문화를 담은 공연이 한국과 레바논 양국의 문화적 이해 및 교류를 넓히고 경주가 세계 각국의 문화와 예술이 함께하는 국제적인 문화관광도시로 자리매김하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.


경주=이영균 기자 lyg0203@segye.com 기자페이지 바로가기

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