옹진군, 12일 대이작도 ‘제9회 섬마을밴드 음악축제’ 특별한 추억

인천항 여객선터미널에서 배를 타고 1시간 남짓이면 닿는 서해의 대이작도. 자연경관이 아름다울뿐 아니라 장골해수욕장은 모래가 많고 고와서 관광객이 많이 찾는다. 이곳에서 특별한 음악 무대가 펼쳐진다.

옹진군은 12일 자월면 대이작도 해양생태관 특별야외무대에서 ‘제9회 섬마을밴드 음악축제’를 개최한다. 이날 자월면 라인댄스팀의 사전공연을 시작으로 각 도서를 대표하는 11개팀이 나와 그동안 갈고 닦은 기량을 뽐낼 예정이다.

참여팀은 △북도면 1팀(바다소리 앙상블) △백령면 2팀(하얀날개밴드·늘(NLL)밴드) △덕적면 1팀(큰물섬 색소폰) △자월면 3팀(풀등밴드·풀등 통기타·알미 색소폰) △영흥면 4팀(Y밴드·영흥색소폰·목섬밴드·FEY 플롯동호회) 등이다.

축제는 섬 지역 음악동아리에 맞춤형 교육을 돕고, 그 성과를 공유하기 위해 마련됐다. 군은 문화예술 향유 기회를 확대하는 한편 지역경제 활성화에도 기여한다는 전략이다. 부대적으로 모든 세대가 함께 즐길 수 있도록 체험·먹거리 행사를 다채롭게 구성했다.

장정민 옹진군수는 “주민들이 단순히 문화를 소비하는 데 그치지 않고, 직접 무대의 주인공이 돼 만들어가는 의미 있는 프로그램”이라며 “섬마다 가진 고유한 문화와 주민들의 열정을 음악으로 선보이면서 관광객들에게는 특별한 추억을 선사할 것으로 기대된다”고 말했다.

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